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В атласе 1904 года нашли настоящее название Мачу-Пикчу


25.3.2022 16:22
В атласе 1904 года нашли настоящее название Мачу-ПикчуФото: obilet.com

Знаменитый город доколумбовой эпохи Мачу-Пикчу на протяжении последних ста лет упоминался под неправильным названием, утверждают ученые.

Археологи и историки установили, что в действительности он именовался Пикчу или Уайна-Пикчу, передает Nawpa Pacha: Journal of Andean Archaeology.

Настоящее имя этого знаменитого города, который находится в границах современного Перу, исследователи обнаружили во время изучения архивных документов. Ученые пояснили, что инки не имели письменности в привычном в наши дни смысле. Поэтому долгое время город называли по имени расположенной рядом горы. В поисках настоящего названия специалисты проанализировали многочисленные исторические документы XVII-XIX веков. И ни в одном из источников они не нашли упоминания Мачу-Пикчу.

По мнению специалистов, в действительности этот знаменитый город инков мог носить имя Пикчу или, что даже более вероятно, Уайна-Пикчу. Именно этот топоним встречается в атласе, который был напечатан в 1904 году, еще до того, как в Перу прибыл Хайрам Бингем. Отмечается, что местные жители использовали топоним Уайна-Пикчу, когда рассказывали о руинах американскому профессору. Кроме того, ценная информация обнаружилась в отчетах испанцев, которые смогли завоевать Куско в конце XVI века. В одном из таких источников нашли рассказ о коренных племенах, намеревавшихся вернуть под свой контроль местность под названием Уайна-Пикчу.

Представители научного сообщества с большим интересом отреагировали на результаты этого исследования. Однако независимые эксперты усомнились, что изменится уже ставшие широко известным название "Мачу-Пикчу", потому что речь идет об устоявшемся "туристическом бренде".

Ранее ученым удалось установить возраст одного из главных божеств инков - статуи "Творца Вселенной". Как выяснилось, это знаменитое изваяние существенно древнее, чем сама империя инков. Специалисты пришли к выводу, что статую создали 1,2 тысячелетий назад. Исследователи смогли разгадать еще несколько загадок деревянной статуи Пачи Камака, обнаружив следы красок на поверхности знаменитого изваяния. Примерно за семьсот до того, как идола закопали испанские конкистадоры, он был установлен в городе Пачакамак.

Автор: Злата Богатова

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