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В Калифорнии 6 человек стали жертвами стрельбы
4.4.2022 05:42
Фото: st-s.pro
В Соединенных Штатах как минимум шесть человек погибли в результате стрельбы, передают американские СМИ.
ЧП случилось в калифорнийском Сакраменто.
По последним официальным данным, в результате инцидента пострадали как минимум пятнадцать пострадавших. Шесть человек от полученных ранений скончались, указано в Twitter местного полицейского управления. Как стало известно, стрельба произошла на расстоянии нескольких кварталов от здания, в котором располагается правительство штата Калифорния. Сотрудники правоохранительных органов полностью оцепили улицы, прилегающие к месту происшествия.
По данным ТАСС, в эфире телевизионного канала Fox news показали материал, сделанный во время стрельбы. Судя по этой записи, огонь вели из автоматического оружия.
Сведений о том, кто и по какой причине мог открыть стрельбу, пока не поступало. Нет информации и о личностях погибших и раненых. Обстоятельства инцидента выясняются, отметили в полиции Сакраменто.
Ранее правоохранительные органы мексиканского штата Мичоакан на западе страны задержали пятерых подозреваемых в убийстве двадцати человек. Все они имели при себе оружие - автоматы АК-47 и винтовки, а также гранатомет и различные боеприпасы. Кроме того, у предполагаемых убийц была найдена партия наркотиков.
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