ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве зритель погиб на концерте Трофима
В Москве зритель погиб на концерте Трофима
В селе под Белгородом после хлопка упали обломки
В селе под Белгородом после хлопка упали обломки
В Красноярском крае депутата райсовета подозревают в убийстве жены
В Красноярском крае депутата райсовета подозревают в убийстве жены
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Глава НЛМК: Переход на платежи в рублях выбросит Россию с рынковГлава НЛМК: Переход на платежи в рублях выбросит Россию с рынков
Париж вслед за Берлином высылает российских дипломатовПариж вслед за Берлином высылает российских дипломатов
Gazprom Germania переходит под управление германского регулятораGazprom Germania переходит под управление германского регулятора
В Испании арестовали яхту ВексельбергаВ Испании арестовали яхту Вексельберга
В Подмосковье два человека погибли при падении автобуса с эстакадыВ Подмосковье два человека погибли при падении автобуса с эстакады

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Калифорнии 6 человек стали жертвами стрельбы


4.4.2022 05:42
В Калифорнии 6 человек стали жертвами стрельбыФото: st-s.pro

В Соединенных Штатах как минимум шесть человек погибли в результате стрельбы, передают американские СМИ.

ЧП случилось в калифорнийском Сакраменто.

По последним официальным данным, в результате инцидента пострадали как минимум пятнадцать пострадавших. Шесть человек от полученных ранений скончались, указано в Twitter местного полицейского управления. Как стало известно, стрельба произошла на расстоянии нескольких кварталов от здания, в котором располагается правительство штата Калифорния. Сотрудники правоохранительных органов полностью оцепили улицы, прилегающие к месту происшествия.

По данным ТАСС, в эфире телевизионного канала Fox news показали материал, сделанный во время стрельбы. Судя по этой записи, огонь вели из автоматического оружия.

Сведений о том, кто и по какой причине мог открыть стрельбу, пока не поступало. Нет информации и о личностях погибших и раненых. Обстоятельства инцидента выясняются, отметили в полиции Сакраменто.

Ранее правоохранительные органы мексиканского штата Мичоакан на западе страны задержали пятерых подозреваемых в убийстве двадцати человек. Все они имели при себе оружие - автоматы АК-47 и винтовки, а также гранатомет и различные боеприпасы. Кроме того, у предполагаемых убийц была найдена партия наркотиков.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФРосавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ
В Подмосковье два человека погибли при падении автобуса с эстакадыВ Подмосковье два человека погибли при падении автобуса с эстакады
В Мариуполе погиб литовский режиссер КведаравичюсВ Мариуполе погиб литовский режиссер Кведаравичюс
Ученые раскрыли секрет долголетия попугаевУченые раскрыли секрет долголетия попугаев
Банки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долгиБанки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долги

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru