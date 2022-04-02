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В селе под Белгородом после хлопка упали обломки
14:41
Фото: belta.by
Хлопок с последующим падением обломков зафиксирован в населенном пункте Томаровка Белгородской области, передают российские СМИ.
О происшествии в регионе, который граничит с Украиной, рассказал глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев.
Как пояснил Медведев в своем Telegram-канале, в Томаровке "был хлопок", после которого "на землю упали обломки". В результате происшествия никто не пострадал, разрушений не выявлено. Сейчас в населенном пункте "все спокойно", отметил представитель местных властей.
По словам Медведева, после случившегося оцепили улицу, на которой зафиксировано ЧП. Прибывшие сотрудники оперативных служб осмотрели обломки и пришли к выводу, что какой-либо опасности они не представляют. Глава окружной администрации сообщил, что оцепление сейчас уже снимают. Ожидается, что в скором времени "движение будет полностью восстановлено".
Ранее сотрудников белгородского "Техсапфира" эвакуировали ради разминирования. Это случилось в минувшую пятницу, 1 апреля, вскоре после того, как стало известно о попадании снаряда. Местные власти также сообщали, что загорелись восемь резервуаров на нефтебазе. Кроме того, было повреждено здание типографии "Константа" в Северном.
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