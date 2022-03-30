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В Белгороде на нефтебазе горят восемь резервуаров


12:58
В Белгороде на нефтебазе горят восемь резервуаровФото: myseldon.com

Сотрудников белгородского "Техсапфира" эвакуировали ради разминирования, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в администрации предприятия. Ранее стало известно о попадании снаряда, после чего загорелись восемь резервуаров на нефтебазе.

По последним официальным данным, с территории предприятия Техсапфир, расположенного в поселке городского типа Северный под Белгородом, экстренно эвакуировали всех сотрудников. Как пояснили в дирекции завода, меры предприняты в целях разминирования снаряда. Источник в администрации предприятия отметил, что здания завода получили небольшие повреждения в результате авиаудара, передает агентство "Интерфакс".

Ранним утром стало известно о ЧП на нефтебазе "Роснефти" в Белгороде. Как заявил местный губернатор Вячеслав Гладков, причиной пожара стал обстрел, который производился с двух украинских вертолетов. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. Сведений о их состоянии пока нет.

После того, как загорелись восемь резервуаров с топливом, эвакуировали местных жителей, проживающих на территории, прилегающей к нефтебазе. В пресс-службе МЧС сообщили, что пожарные проводят пенную атаку. В мероприятиях по тушению огня задействованы около двухсот спасателей, привлечено 59 единиц техники. Кроме того, используется пожарный поезд.

Спустя некоторое время появилась информация о том, что повреждено здание типографии "Константа" в Северном.

Отмечается, что в связи с ситуацией в Белгороде в режим повышенной готовности были переведены силовые структуры Курской области.

Автор: Злата Богатова

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