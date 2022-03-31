Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Литва первой в ЕС отказалась от импорта природного газа из России

20:03

Фото: finobzor.ru

СПГ-терминал в Клайпедском порту



Власти Литвы сообщили, что с апреля полностью отказались от поставок природного газа из РФ.



Как передает ТАСС, соответствующее заявление было сделано Министерством энергетики этого государства Балтии.



С начала текущего месяца газотранспортная система Литвы уже действует без газа, который импортирован из РФ, сообщили в Министерстве энергетики балтийского государства. По состоянию на 2 апреля 2022 года уровень импорта российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем является нулевым, отмечают в ведомстве со ссылкой на национального оператора сетей Amber Grid.



Требование Москвы производить расчеты за поставки природного газа в рублях для Вильнюса больше не представляется актуальным, указано в заявлении Минэнерго Литвы.



Отмечается, что территория Литвы обеспечивается природным газом при помощи СПГ-терминала в Клайпедском порту. Этот объект, строительство которого обошлось стране в 101 млн евро, начали эксплуатировать в конце 2014 года. До того газовые сети республики были интегрированы только в восточном направлении. Как поясняют представители официального Вильнюса, СПГ-терминал в Клайпеде может считаться противовесом газовой монополии РФ в лице "Газпрома".



В конце марта глава правительства Литвы Ингрид Шимоните поясняла, что власти страны в данный момент не рассматривают вопрос о наращивании мощностей объекта в порту Клайпеды. По ее словам, СПГ-терминала не хватит, чтобы обеспечить газом другие государства Балтии, поэтому соседям - латышам и эстонцам - необходимо искать пути решения проблемы.



Ранее в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона подтвердили сведения о том, что Лондон не будет оплачивать российский газ в рублях. До того вице-канцлер Германии Роберт Хабек, возглавляющий министерство по делам экономики и защиты климата, сообщил, что государства Группы семи (G7) не собираются проводить оплату поставок топлива из РФ в рублях.



Напомним, глава РФ Владимир Путин объявил о переводе оплаты поставок российского газа в рубли для недружественных стран. В случае отказа европейцев платить за топливо таким образом РФ не намерена поставлять его бесплатно, подчеркнул позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 31.3.2022 18:09 В Эквадоре впервые в мире признали законные права диких животных

В Эквадоре впервые в мире признали законные права диких животных 31.3.2022 06:00 Ученые раскрыли секрет долголетия попугаев

Ученые раскрыли секрет долголетия попугаев 30.3.2022 10:28 Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ 29.3.2022 20:36 Роскомнадзор ограничил доступ к сайту уральского СМИ It’s My City

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту уральского СМИ It’s My City 29.3.2022 20:18 Ученые выяснили, как змеи утратили конечности