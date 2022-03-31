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Литва первой в ЕС отказалась от импорта природного газа из России
20:03
Фото: finobzor.ru
СПГ-терминал в Клайпедском порту
Власти Литвы сообщили, что с апреля полностью отказались от поставок природного газа из РФ.
Как передает ТАСС, соответствующее заявление было сделано Министерством энергетики этого государства Балтии.
С начала текущего месяца газотранспортная система Литвы уже действует без газа, который импортирован из РФ, сообщили в Министерстве энергетики балтийского государства. По состоянию на 2 апреля 2022 года уровень импорта российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем является нулевым, отмечают в ведомстве со ссылкой на национального оператора сетей Amber Grid.
Требование Москвы производить расчеты за поставки природного газа в рублях для Вильнюса больше не представляется актуальным, указано в заявлении Минэнерго Литвы.
Отмечается, что территория Литвы обеспечивается природным газом при помощи СПГ-терминала в Клайпедском порту. Этот объект, строительство которого обошлось стране в 101 млн евро, начали эксплуатировать в конце 2014 года. До того газовые сети республики были интегрированы только в восточном направлении. Как поясняют представители официального Вильнюса, СПГ-терминал в Клайпеде может считаться противовесом газовой монополии РФ в лице "Газпрома".
В конце марта глава правительства Литвы Ингрид Шимоните поясняла, что власти страны в данный момент не рассматривают вопрос о наращивании мощностей объекта в порту Клайпеды. По ее словам, СПГ-терминала не хватит, чтобы обеспечить газом другие государства Балтии, поэтому соседям - латышам и эстонцам - необходимо искать пути решения проблемы.
Ранее в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона подтвердили сведения о том, что Лондон не будет оплачивать российский газ в рублях. До того вице-канцлер Германии Роберт Хабек, возглавляющий министерство по делам экономики и защиты климата, сообщил, что государства Группы семи (G7) не собираются проводить оплату поставок топлива из РФ в рублях.
Напомним, глава РФ Владимир Путин объявил о переводе оплаты поставок российского газа в рубли для недружественных стран. В случае отказа европейцев платить за топливо таким образом РФ не намерена поставлять его бесплатно, подчеркнул позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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