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Литва первой в ЕС отказалась от импорта природного газа из России


20:03
СПГ-терминал в Клайпедском портуФото: finobzor.ru
СПГ-терминал в Клайпедском порту

Власти Литвы сообщили, что с апреля полностью отказались от поставок природного газа из РФ.

Как передает ТАСС, соответствующее заявление было сделано Министерством энергетики этого государства Балтии.

С начала текущего месяца газотранспортная система Литвы уже действует без газа, который импортирован из РФ, сообщили в Министерстве энергетики балтийского государства. По состоянию на 2 апреля 2022 года уровень импорта российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем является нулевым, отмечают в ведомстве со ссылкой на национального оператора сетей Amber Grid.

Требование Москвы производить расчеты за поставки природного газа в рублях для Вильнюса больше не представляется актуальным, указано в заявлении Минэнерго Литвы.

Отмечается, что территория Литвы обеспечивается природным газом при помощи СПГ-терминала в Клайпедском порту. Этот объект, строительство которого обошлось стране в 101 млн евро, начали эксплуатировать в конце 2014 года. До того газовые сети республики были интегрированы только в восточном направлении. Как поясняют представители официального Вильнюса, СПГ-терминал в Клайпеде может считаться противовесом газовой монополии РФ в лице "Газпрома".

В конце марта глава правительства Литвы Ингрид Шимоните поясняла, что власти страны в данный момент не рассматривают вопрос о наращивании мощностей объекта в порту Клайпеды. По ее словам, СПГ-терминала не хватит, чтобы обеспечить газом другие государства Балтии, поэтому соседям - латышам и эстонцам - необходимо искать пути решения проблемы.

Ранее в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона подтвердили сведения о том, что Лондон не будет оплачивать российский газ в рублях. До того вице-канцлер Германии Роберт Хабек, возглавляющий министерство по делам экономики и защиты климата, сообщил, что государства Группы семи (G7) не собираются проводить оплату поставок топлива из РФ в рублях.

Напомним, глава РФ Владимир Путин объявил о переводе оплаты поставок российского газа в рубли для недружественных стран. В случае отказа европейцев платить за топливо таким образом РФ не намерена поставлять его бесплатно, подчеркнул позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Автор: Злата Богатова

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