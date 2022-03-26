|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Страны G7 отвергли требование платить за газ рублями
17:09
Фото: profile.ru
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил об отказе стран G7 от оплаты российского газа в рублях, передает агентство "Интерфакс". Отвечая на вопрос, что может случиться, если РФ сейчас закроет краны, представитель официального Берлина подчеркнул, что в Европе "готовы ко всем сценариям".
По словам Роберта Хабека, правительства стран "Большой семерки" считают, что требование Москвы оплачивать поставки российского газа рублями будет считаться явным нарушением контрактов. Поэтому европейские партнеры намерены призывать компании не выполнять его. Министр энергетики ФРГ высказался об этом в ходе брифинга, передает "Интерфакс".
Как подчеркнул Хабек, полное согласие с этой позицией выразили все его коллеги по G7. По их мнению, речь идет об одностороннем нарушении существующих контрактов. Представитель официального Берлина сказал, что "платежи в рублях неприемлемы".
Ранее глава РФ Владимир Путин объявил о решении перевести оплату поставок российского газа в недружественные страны на рубли. В случае отказа европейцев платить за топливо таким образом РФ не намерена поставлять его бесплатно, подчеркнул позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Напомним, ранее на эту тему высказался канцлер ФРГ. Во время пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась по итогам встречи лидеров Группы семи (G7) Олаф Шольц указал, что в контрактах на поставки природного газа из РФ предусмотрена оплата в долларах или евро.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|