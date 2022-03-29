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Лондон отказался платить рублями за российский газ


16:54
Лондон отказался платить рублями за российский газФото: livejournal.com

В канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердили сведения о том, что Лондон не будет оплачивать российский газ в рублях.

Отмечается, что Лондон рассчитывает убедить своих союзников ужесточить санкции, введенные в отношении РФ.

Власти Великобритании заявили, что не собираются платить за российский газ в рублях, передает агентство Reuters. Информацию об этом подтвердили в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона. Отмечается, что соответствующий ответ дал глава министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг. Он сейчас поддерживает контакты с местным бизнес-сообществом, в котором могут иметься некоторые озабоченности по этим вопросам, пояснил представитель главы британского правительства.

По словам Квартенга, которого цитирует Reuters, в Лондоне сохраняют надежду убедить союзников ужесточить санкции в отношении РФ в контексте ограничения доступа к международной системе межбанковских платежей SWIFT.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, возглавляющий министерство по делам экономики и защиты климата, заявил о том, что страны Группы семи (G7) не будут проводить оплату поставок российского топлива в рублях. Министр высказался на эту тему по результатов переговоров глав энергетических ведомств объединения. До того канцлер ФРГ Олаф Шольц во время пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась по итогам встречи лидеров Группы семи, указал, что в контрактах на поставки природного газа из РФ предусмотрена оплата в долларах или евро.

Напомним, глава РФ Владимир Путин объявил о решении перевести оплату поставок российского газа в недружественные страны на рубли. В случае отказа европейцев платить за топливо таким образом РФ не намерена поставлять его бесплатно, подчеркнул позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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