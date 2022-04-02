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Под Вологдой найдено тело мальчика, провалившегося накануне под лед


2.4.2022 19:34
Под Вологдой найдено тело мальчика, провалившегося накануне под ледФото: втчк.рф

Сотрудники МЧС нашли тело ребенка, который накануне, 1 апреля, провалился под лед на реке Тошня под Вологдой.

Трагедия случилась в населенном пункте Новый Источник, передают российские СМИ со ссылкой на источники в местной администрации.

Как рассказал на своей странице в соцсети руководитель Вологодского района Сергей Жестянников, тело провалившегося под лед ребенка спасатели обнаружили на расстоянии около 50 м от места происшествия.

ЧП случилось в минувшую пятницу, 1 апреля, примерно в 19 часов, по местному времени, пояснил представитель местной администрации. К реке Тошня спустились гулявшие там двое мальчиков. Когда дети семи и шести лет приблизились к полынье, лед не выдержал, после чего оба мальчика оказались в воде.

Старшему из детей помогли выбраться из воды подоспевшие взрослые, но второго ребенка к тому времени уже затянуло под лед. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС и полиции начали мероприятия по поиску тела мальчика. По факту трагического инцидента следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее в Иркутске погиб подросток, гулявший вместе с двумя сверстниками в районе улицы Сурнова. Вечером минувшего понедельника, 28 марта, ребята провалились под лед Ангары. Оказавшиеся рядом очевидцы вытащили двоих мальчиков из воды, сразу после чего детей экстренно госпитализировали. Третьего ребенка унесло быстрым течением, его тело позже нашли спасатели.

Автор: Злата Богатова

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