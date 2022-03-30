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В Иркутске трое подростков провалились под лед Ангары, один погиб
30.3.2022 17:24
Фото: tip.by
Правоохранительные органы Иркутска проводят проверку по факту гибели подростка, провалившегося под лед на реке Ангаре.
Как информирует региональная прокуратура, трагедия случилась, когда трое подростков гуляли в районе улицы Сурнова.
По данным надзорного ведомства, подростки провалились под лед Ангары вечером минувшего понедельника, 28 марта. Оказавшиеся рядом очевидцы вытащили двоих мальчиков из воды, сразу после чего детей экстренно госпитализировали.
Третьего ребенка унесло быстрым течением. Тело погибшего подростка спустя некоторое время нашли прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС. Врачи диагностировали у пострадавших детей переохлаждение, сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало.
В прокуратуре пояснили, что в ходе проверки оценят исполнение законодательства о безопасности пребывания несовершеннолетних на водных объектах. Кроме того, проверочные мероприятия сейчас уже проводят региональные структуры МВД и СКР.
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