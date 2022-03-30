ИнтерНовости - новости в стране и мире
Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз
Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз
Миронов предложил объединить Минкультуры с Роскомнадзором
Миронов предложил объединить Минкультуры с Роскомнадзором
Миронов заявил, что слова Делягина про Азербайджан переврали
Миронов заявил, что слова Делягина про Азербайджан переврали
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пушилин подписал указ о создании администрации города МариупольПушилин подписал указ о создании администрации города Мариуполь
Путин подписал указ о призыве на срочную службуПутин подписал указ о призыве на срочную службу
Зеленский отзывает украинских послов из Грузии и МароккоЗеленский отзывает украинских послов из Грузии и Марокко
В Думе назвали юридически возможным вступление Южной Осетии в состав РоссииВ Думе назвали юридически возможным вступление Южной Осетии в состав России
В 23 регионах РФ задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировкиВ 23 регионах РФ задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Иркутске трое подростков провалились под лед Ангары, один погиб


30.3.2022 17:24
В Иркутске трое подростков провалились под лед Ангары, один погибФото: tip.by

Правоохранительные органы Иркутска проводят проверку по факту гибели подростка, провалившегося под лед на реке Ангаре.

Как информирует региональная прокуратура, трагедия случилась, когда трое подростков гуляли в районе улицы Сурнова.

По данным надзорного ведомства, подростки провалились под лед Ангары вечером минувшего понедельника, 28 марта. Оказавшиеся рядом очевидцы вытащили двоих мальчиков из воды, сразу после чего детей экстренно госпитализировали.

Третьего ребенка унесло быстрым течением. Тело погибшего подростка спустя некоторое время нашли прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС. Врачи диагностировали у пострадавших детей переохлаждение, сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало.

В прокуратуре пояснили, что в ходе проверки оценят исполнение законодательства о безопасности пребывания несовершеннолетних на водных объектах. Кроме того, проверочные мероприятия сейчас уже проводят региональные структуры МВД и СКР.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Отменен фестиваль Park Live в МосквеОтменен фестиваль Park Live в Москве
Роскомнадзор проводит проверку СМИ, которые брали интервью у ЗеленскогоРоскомнадзор проводит проверку СМИ, которые брали интервью у Зеленского
Жительницу Красноярска задержали после стрельбы в детском садуЖительницу Красноярска задержали после стрельбы в детском саду
Ставрополье накрыла пыльная буряСтаврополье накрыла пыльная буря
Задержан житель Хабаровска, пытавшийся передать Украине секретные данныеЗадержан житель Хабаровска, пытавшийся передать Украине секретные данные

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru