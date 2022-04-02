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Казахстан не намерен помогать РФ в обходе санкций


2.4.2022 07:21
Казахстан не намерен помогать РФ в обходе санкцийФото: factum.kz

Руководство Казахстана не собирается оказывать России помощь и содействие, связанные с обходом санкций, которые ранее были объявлены Соединенными Штатами и странами Евросоюза.

С таким заявлением выступил первый замглавы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

В интервью порталу Euractiv Сулейменов отметил, что Казахстан не будет становиться инструментом РФ в вопросе обхода санкций. Представитель руководства страны подчеркнул, что власти хотят четко продемонстрировать свою позицию европейским партнерам.

Хотя Казахстан и является частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, Нур-Султан намерен строго соблюдать все санкции, т.к. входит и в международное сообщество. Руководство Казахстана не заинтересовано в том, чтобы к государству были применены вторичные ограничения со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов.

По словам Сулейменова, в Нур-Султане хотят сохранить торговые связи с РФ, инвестировать и привлекать инвестиции, однако правительство намерено сделает все для контроля санкционных товаров и продукции. Чиновник подчеркнул, что руководство Казахстана готово продемонстрировать свою позицию европейским партнерам.

24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Вскоре после этого государства Евросоюза, Соединенные Штаты и Канада, а также ряд других стран начали вводить экономические и персональные санкции в отношении РФ. Среди антироссийских ограничений — закрытие воздушного пространства стран для российских самолетов и отключение ряда банков от международной системы SWIFT. Кроме того, вследствие блокировки международных резервов российского Центробанка оказались фактически замороженными порядка 300 млрд долларов. В этот же период был ограничен доступ РФ к доллару и евро.

Автор: Злата Богатова

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