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Сомалийские боевики захватили город Було-Марер
31.3.2022 21:24
Фото: topwar.ru
Террористами группировки "аш-Шабаб" (деятельность организации в России официально запрещена) 31 марта был захвачен сомалийский город Було-Марер, расположенный в провинции Нижняя Шебель.
Боевики смогли оттеснить силовиков к военной базе, передает Goobjoog News.
По предварительным данным, террористам удалось оттеснить подразделения федеральных силовиков за пределы города Було-Марер — к военной базе, расположенной в Камбари. В результате боевики смогли захватить населенный пункт, который находится на расстоянии около ста километров от Магадишо.
Отмечается, что на военной базе в Камбари сейчас дислоцируются представители АМИСОМ — Миссии Африканского союза в Сомали.
Несколько дней назад в Сомали сорок восемь человек стали жертвами теракта, еще более ста получили ранения. О своей ответственности за инцидент, случившийся в городе Беледвейне, позднее объявили террористы из группировки "аш-Шабаб" (деятельность этой организации в РФ официально запрещена). По словам экстремистов, целью их атаки являлись местные чиновники.
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