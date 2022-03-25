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В Сомали 48 человек стали жертвами теракта


25.3.2022 18:36
В Сомали 48 человек стали жертвами терактаФото: juicyecumenism.com

По меньшей мере сорок восемь человек погибли в результате террористической атаки в Сомали, передают зарубежные СМИ.

Об инциденте, зафиксированном в городе Беледвейне, рассказал журналистам глава провинции Хиршабелле Али Гулаве Хуссейн.

В ходе пресс-конференции представитель местных властей сообщил, что теракт произошел в минувшую среду, 23 марта. По последним официальным данным, жертвами атаки стали сорок восемь человек, еще более ста пострадали.

Глава провинции Хиршабелле Али Гулаве Хуссейн отметил, что ущерб, который был нанесен городской инфраструктуре, лишь предстоит оценить. Власти региона после случившегося привели силовые структуры в повышенную боевую готовность, опасаясь новых террористических атак на фоне подготовки к выборам.

О своей ответственности за нападение уже объявили террористы из группировки "аш-Шабаб" (деятельность этой организации в РФ официально запрещена). По словам экстремистов, целью их атаки являлись местные чиновники.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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