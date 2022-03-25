Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сомали 48 человек стали жертвами теракта

25.3.2022 18:36

Фото: juicyecumenism.com



По меньшей мере сорок восемь человек погибли в результате террористической атаки в Сомали, передают зарубежные СМИ.



Об инциденте, зафиксированном в городе Беледвейне, рассказал журналистам глава провинции Хиршабелле Али Гулаве Хуссейн.



В ходе пресс-конференции представитель местных властей сообщил, что теракт произошел в минувшую среду, 23 марта. По последним официальным данным, жертвами атаки стали сорок восемь человек, еще более ста пострадали.



Глава провинции Хиршабелле Али Гулаве Хуссейн отметил, что ущерб, который был нанесен городской инфраструктуре, лишь предстоит оценить. Власти региона после случившегося привели силовые структуры в повышенную боевую готовность, опасаясь новых террористических атак на фоне подготовки к выборам.



О своей ответственности за нападение уже объявили террористы из группировки "аш-Шабаб" (деятельность этой организации в РФ официально запрещена). По словам экстремистов, целью их атаки являлись местные чиновники.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 107

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 25.3.2022 11:00 На шахте «Осинниковская» в Кузбассе погиб один человек

На шахте «Осинниковская» в Кузбассе погиб один человек 24.3.2022 23:55 На Ямале выясняют обстоятельства гибели трех человек

На Ямале выясняют обстоятельства гибели трех человек 24.3.2022 23:12 Под Красноярском нашли тело утонувшего мальчика

Под Красноярском нашли тело утонувшего мальчика 24.3.2022 21:49 Под дверь Венедиктова подбросили свиную голову

Под дверь Венедиктова подбросили свиную голову 24.3.2022 06:34 В Нижнем Новгороде найдена убитой семья из четырех человек