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В Сибири трое рабочих погибли при обрушении грунта при монтаже трубопровода
31.3.2022 19:08
Фото: telegra.ph
В Кемеровской области в ходе работ по монтажу трубопровода произошло обрушение грунта, сообщает агентство "Интерфакс" .
Жертвами инцидента, случившегося на производственной площадке АО "Евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", Новокузнецк, входит в Evraz), стали три человека.
В управлении по связям с общественностью Evraz пояснили, что трое работников подрядной организации оказались под завалами после обрушения грунта. К месту происшествия незамедлительно вызвали спасателей и медиков. Когда представители экстренных служб, сразу же организовавшие поисковые мероприятия, обнаружили работников, они уже не подавали признаков жизни.
Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. Представители надзорного ведомства пояснили, что в результате ЧП погибли сотрудники подрядной организации ООО "АРЭС". По факту трагического происшествия уже проводится проверка. Специалистам предстоит проверить исполнение законодательства об охране труда, пояснили в прокуратуре Кузбасса.
На прошлой неделе было найдено тело мужчины, погибшего в результате обрушения породы на шахте "Осинниковская" в Кузбассе. За день до этого, 24 марта, на предприятии приостановили горные работы, под завалами оказался один человек. Остальных горняков, работавших в ночной смене, удалось эвакуировать.
Как рассказали позже представители администрации шахты, на участке произошел выброс метана, из-за чего обрушилась порода.Отмечалось, что в состав ночной смены входило 119 человек.
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