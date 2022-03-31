ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин подписал указ о призыве на срочную службу
Путин подписал указ о призыве на срочную службу
Власти Азербайджана объявили в международный розыск депутата Делягина
Власти Азербайджана объявили в международный розыск депутата Делягина
В Белом доме заявили об искусственном укреплении рубля
В Белом доме заявили об искусственном укреплении рубля
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Банки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долгиБанки и коллекторы сообщают об отказах приставов взыскивать долги
В Белгороде на нефтебазе горят восемь резервуаровВ Белгороде на нефтебазе горят восемь резервуаров
В Белом доме заявили об искусственном укреплении рубляВ Белом доме заявили об искусственном укреплении рубля
Новосибирский театр отменил выступление Нетребко из-за ее заявления о событиях на УкраинеНовосибирский театр отменил выступление Нетребко из-за ее заявления о событиях на Украине
Скончался британский певец Том ПаркерСкончался британский певец Том Паркер

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Сибири трое рабочих погибли при обрушении грунта при монтаже трубопровода


31.3.2022 19:08
В Сибири трое рабочих погибли при обрушении грунта при монтаже трубопроводаФото: telegra.ph

В Кемеровской области в ходе работ по монтажу трубопровода  произошло обрушение грунта, сообщает агентство "Интерфакс" .

Жертвами инцидента, случившегося на производственной площадке АО "Евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", Новокузнецк, входит в Evraz), стали три человека.

В управлении по связям с общественностью Evraz пояснили, что трое работников подрядной организации оказались под завалами после обрушения грунта. К месту происшествия незамедлительно вызвали спасателей и медиков. Когда представители экстренных служб, сразу же организовавшие поисковые мероприятия, обнаружили работников, они уже не подавали признаков жизни.

Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области. Представители надзорного ведомства пояснили, что в результате ЧП погибли сотрудники подрядной организации ООО "АРЭС". По факту трагического происшествия уже проводится проверка. Специалистам предстоит проверить исполнение законодательства об охране труда, пояснили в прокуратуре Кузбасса.

На прошлой неделе было найдено тело мужчины, погибшего в результате обрушения породы на шахте "Осинниковская" в Кузбассе. За день до этого, 24 марта, на предприятии приостановили горные работы, под завалами оказался один человек. Остальных горняков, работавших в ночной смене, удалось эвакуировать.

Как рассказали позже представители администрации шахты, на участке произошел выброс метана, из-за чего обрушилась порода.Отмечалось, что в состав ночной смены входило 119 человек.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

В Красноярске арестовали подозреваемую в убийстве отца, которая пришла в детсад с ружьемВ Красноярске арестовали подозреваемую в убийстве отца, которая пришла в детсад с ружьем
В Косово вспоминают бомбардировки офисов СМИ в 1999 годуВ Косово вспоминают бомбардировки офисов СМИ в 1999 году
В Минобороны опровергли вызов россиян в военкоматыВ Минобороны опровергли вызов россиян в военкоматы
Китай вывел на орбиту три спутника «Тяньпин-2»Китай вывел на орбиту три спутника «Тяньпин-2»
На Чукотке белый медведь убил трех собакНа Чукотке белый медведь убил трех собак

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru