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На шахте «Осинниковская» в Кузбассе погиб один человек


25.3.2022 11:00
На шахте «Осинниковская» в Кузбассе погиб один человекФото: webalta.ru

Найдено тело мужчины, погибшего в результате обрушения породы на шахте "Осинниковская" в Кузбассе, передают российские СМИ.

Накануне на предприятии приостановили горные работы, под завалами оказался один человек. Остальных горняков, работавших в ночной смене, удалось эвакуировать.

Найдено тело шахтера, оказавшегося под завалами после обрушения на шахте "Осинниковская". Останки мужчины уже удалось извлечь, информирует пресс-служба администрации правительства Кемеровской области. По данным местных властей, тело погибшего шахтера подняли на поверхность минувшей ночью. К настоящему времени поисково-спасательные мероприятия уже окончены.

ЧП случилось накануне, 24 марта. Как рассказали представители администрации шахты, на участке произошел выброс метана, из-за чего обрушилась порода. Сразу после этого шахтеры были экстренно эвакуированы, передает "Интерфакс". Отмечалось, что в состав ночной смены входило 119 человек. Под завалами оказался один горняк.

После инцидента Ростехнадзор объявил о временном запрете на ведение горных работ на указанной шахте, за исключением действий, направленных на обеспечение жизнедеятельности предприятия. Собранные в ходе проверки материалы направили в суд. По факту гибели шахтера прокуратура Кемеровской области инициировала проверку, специалисты выясняют, соответствовали ли действия администрации шахты законодательству об охране труда и промышленной безопасности.

Шахта "Осинновская" - старейшая и самая глубокая в Кузбассе. Горные работы там осуществляются на глубине 600-800 м. На шахте ведется добыча коксующегося угля.

Автор: Злата Богатова

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