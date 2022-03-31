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Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру из-за болезни


31.3.2022 14:12
Брюс УиллисФото: vk.com
Брюс Уиллис

Врачи выявили у 67-летнего актера Брюса Уиллиса выявили афазию, передает телевизионный канал Fox News.

Из-за недуга, связанного с расстройством речи, известный артист вынужден прекратить свою актерскую деятельность.

Информация поступила от представителей семьи Брюса Уиллиса, уточняет канал. Как стало известно, врачи недавно поставили артисту диагноз "афазия". Учитывая, что заболевание сказывается на когнитивных способностях знаменитого актера, он вынужден завершить карьеру в кино, "которая так много для него значила". Заявление, которое цитирует Fox News, подписали супруга актера Эмма, его бывшая жена Деми Мур и пять дочерей артиста.

Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что Брюс Уиллис завершает карьеру из-за прогрессирующей деменции. Незадолго до дня рождения звезды - 19 марта актеру исполнилось шестьдесят семь лет -стало известно, что он в последнее время сталкивается со значительными трудностями из-за своего заболевания. Отмечалось, что американский актер, продюсер и музыкант, в прошлом являвшийся одним из наиболее высокооплачиваемых артистов Голливуда, уже прекратил сниматься в масштабных проектах и участвует лишь в низкобюджетных боевиках, чтобы заработать деньги на лечение.

Автор: Злата Богатова

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