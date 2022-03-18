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Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции
18.3.2022 19:02
Фото: growthlittleones.com
Американский актер, продюсер и музыкант Брюс Уиллис, в прошлом являвшийся одним из наиболее высокооплачиваемых артистов Голливуда, вынужден завершить карьеру.
66-летней звезде становится сложнее работать из-за прогрессирующей деменции, передает The New Zealand Herald.
Актер Брюс Уиллис страдает от деменции, поэтому вынужден завершить работу в кино. Артист, которому 19 марта исполняется 67 лет, уже прекратил сниматься в масштабных проектах, пишут американские СМИ. В последнее время звезда "Крепкого орешка" участвовал лишь в низкобюджетных боевиках, чтобы заработать деньги на лечение.
Со ссылкой на инсайдеров СМИ сообщают, что в актер все чаще забывает текст. В минувшем феврале на YouTube-канале Half in the Bag появилась запись, в которой утверждалось, что Брюсу Уиллису приходится работать с т.н. "ухом". Через специальное аудиоустройство суфлер подсказывал актеру текст.
Как пишут американские издания, на фоне проблем с памятью артист старается больше времени посвящать общению с близкими - женой Эммой Хеминг-Уиллис и двумя их дочерьми Мейбл и Эвелин. Брюса Уиллиса также часто видят в компании бывшей супруги Деми Мур и их дочерей Румер, Скаут и Талулы.
Официальных комментариев по поводу состояния Уиллиса от него самого или представителей артиста пока не поступало.
Напомним, в конце прошлого года стало известно, что из-за деменции перестал выходить из дома знаменитый американский киноактер и режиссер Джек Николсон. Сын и дочь ухаживают за 84-летним артистом, который находится в хорошей физической форме, но столкнулся с другими возрастными проблемами.
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