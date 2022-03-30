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В 23 регионах РФ задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки


30.3.2022 19:22
В 23 регионах РФ задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировкиФото: tvzvezda.ru

Сотрудники ФСБ России задержали несколько десятков сторонников группировки "М.К.У.", передает ТАСС. Со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ отмечается, что мероприятия проводились на территории двадцати трех регионов РФ, где были выявлены члены украинского неонацистского молодежного сообщества.

Как стало известно, задержания проводились Федеральной службой безопасности (ФСБ) совместно с МВД и СКР. В результате скоординированных действий силовых ведомств на территории двадцати трех регионов РФ удалось задержать шестьдесят активных сторонников "М.К.У.". Отмечается, что эта группировка в прошлом создавалась под контролем спецслужб Украины гражданином этого государства Егором Красновым, 2000 г. р., в целях осуществления террористических атак, массовых убийств и преступлений экстремистской направленности в пределах РФ.

Представители ЦОС ФСБ рассказали, что в ходе обысков, проводившихся по местам проживания подозреваемых, силовики обнаружили и изъяли гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему. Разрешающих документов задержанные представить не смогли. Кроме того, российские силовики нашли в домах задержанных кустарно изготовленное оружие, как огнестрельное, так и холодное, различные средства связи, в которых содержалась переписка с Красновым. В гаджетах также выявили фото- и видеоматериалы о т.н. акциях прямого действия и соответствующие инструкции.

Напомним, весной прошлого года в ряде российских регионов сотрудниками ФСБ было задержано более полутора десятков сторонников украинской радикального сообщества "М.К.У.", причастных к подготовке нападений и подрывов, а также пропаганде экстремизма. По данным ЦОС ФСБ, мероприятия проводились в Анапе, подмосковном Пущино, Тюмени и Чите, а также нескольких других городах.

Представители спецслужбы тогда сообщали, что подозреваемые могут оказаться причастными к пропаганде экстремизма и подготовке подрывов административных объектов, а также вооруженным нападениям. В ходе обысков у фигурантов этого дела обнаружили и изъяли холодное оружие и значительное число гаджетов и электронных носителей, в которых содержались разнообразные инструкции по созданию средств террора и сведения о уже совершенных и предполагаемых преступлениях террористической и экстремистской направленности.

Автор: Злата Богатова

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