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ФСБ задержала 16 сторонников украинских радикалов, готовивших подрывы
29.4.2021 16:04
Фото: rbsmi.ru
В ряде российских регионов сотрудниками ФСБ задержано более полутора десятков сторонников украинской радикальной группировки "М.К.У.", причастных к подготовке нападений и подрывов, а также пропаганде экстремизма.
Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, мероприятия проводились в Анапе, подмосковном Пущино, Тюмени и Чите, а также нескольких других городах.
В общей сложности силовиками было задержано шестнадцать человек, которые входят в число сторонников сообщества "М.К.У.", пояснили в ЦОС. Представители спецслужбы отметили, что подозреваемые могут быть причастны к таким преступлениям, как пропаганда экстремизма и подготовка подрывов административных зданий, а также вооруженных нападений на граждан.
В ходе обысков у фигурантов этого дела обнаружили и изъяли холодное оружие и значительное число гаджетов и электронных носителей, в которых содержались разнообразные инструкции по созданию средств террора и сведения о уже совершенных и предполагаемых преступлениях террористической и экстремистской направленности.
Силовики также обнаружили видеоотчеты, посвященные проведенным насильственным акциям. Материалы такого рода направлялись главарю "М.К.У." Краснову Е.С., с которым поддерживалась переписка. Задержанные подтвердили, что их действия координировал находящийся на территории Украины Краснов. Он передавал сторонникам группировки конкретные указания и призывал их к подготовке терактов и экстремистских преступлений в РФ.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, в число сторонников этой группировки входил юный житель Тамбова, задержанный в конце прошлого года. 17-летнего студента колледжа арестовали по обвинению в подготовке теракта после того, как в его арендованной квартире нашли взрывчатые вещества и компоненты для создания СВУ, а также средства связи, в которых были сохранены интернет-инструкции по сборке и использованию такого рода устройств.
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