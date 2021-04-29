ИнтерНовости - новости в стране и мире
Песков: Россия не будет терпеть «то, что сейчас творят чехи»
Песков: Россия не будет терпеть «то, что сейчас творят чехи»
В галерее Уффици найдены фрески и человеческие скелеты
В галерее Уффици найдены фрески и человеческие скелеты
Скончался обвиненный в госизмене физик Кудрявцев
Скончался обвиненный в госизмене физик Кудрявцев
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Дипмиссия США в Москве сокращает оказание услугДипмиссия США в Москве сокращает оказание услуг
В Израиле число жертв давки на празднике возросло до 44 человекВ Израиле число жертв давки на празднике возросло до 44 человек
Скончался обвиненный в госизмене физик КудрявцевСкончался обвиненный в госизмене физик Кудрявцев
Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на УкраинуЕвропарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на Украину
В Мексике запускают производство «Спутника V»В Мексике запускают производство «Спутника V»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

ФСБ задержала 16 сторонников украинских радикалов, готовивших подрывы


29.4.2021 16:04
ФСБ задержала 16 сторонников украинских радикалов, готовивших подрывыФото: rbsmi.ru

В ряде российских регионов сотрудниками ФСБ задержано более полутора десятков сторонников украинской радикальной группировки "М.К.У.", причастных к подготовке нападений и подрывов, а также пропаганде экстремизма.

Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, мероприятия проводились в Анапе, подмосковном Пущино, Тюмени и Чите, а также нескольких других городах.

В общей сложности силовиками было задержано шестнадцать человек, которые входят в число сторонников сообщества "М.К.У.", пояснили в ЦОС. Представители спецслужбы отметили, что подозреваемые могут быть причастны к таким преступлениям, как пропаганда экстремизма и подготовка подрывов административных зданий, а также вооруженных нападений на граждан.

В ходе обысков у фигурантов этого дела обнаружили и изъяли холодное оружие и значительное число гаджетов и электронных носителей, в которых содержались разнообразные инструкции по созданию средств террора и сведения о уже совершенных и предполагаемых преступлениях террористической и экстремистской направленности.

Силовики также обнаружили видеоотчеты, посвященные проведенным насильственным акциям. Материалы такого рода направлялись главарю "М.К.У." Краснову Е.С., с которым поддерживалась переписка. Задержанные подтвердили, что их действия координировал находящийся на территории Украины Краснов. Он передавал сторонникам группировки конкретные указания и призывал их к подготовке терактов и экстремистских преступлений в РФ.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, в число сторонников этой группировки входил юный житель Тамбова, задержанный в конце прошлого года. 17-летнего студента колледжа арестовали по обвинению в подготовке теракта после того, как в его арендованной квартире нашли взрывчатые вещества и компоненты для создания СВУ, а также средства связи, в которых были сохранены интернет-инструкции по сборке и использованию такого рода устройств.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Lenovo возобновит продажи смартфонов в РоссииLenovo возобновит продажи смартфонов в России
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжахМинпросвещения заменит учебники по истории в колледжах
Блогер, в эфире у которого умерла девушка, получил шесть лет колонииБлогер, в эфире у которого умерла девушка, получил шесть лет колонии
Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на УкраинуЕвропарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на Украину
Во Франции почти 150 человек получили физраствор вместо прививки PfizerВо Франции почти 150 человек получили физраствор вместо прививки Pfizer

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru