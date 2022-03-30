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В Красноярске арестовали подозреваемую в убийстве отца, которая пришла в детсад с ружьем


30.3.2022 18:34
В Красноярске арестовали подозреваемую в убийстве отца, которая пришла в детсад с ружьемФото: vk.com

Суд вынес решение об аресте 19-летней жительницы Красноярска, которая пришла с охотничьим ружьем в детский сад. Кроме того, девушку подозревают в убийстве собственного отца. Задержанную поместили под стражу на срок вплоть до 27 мая 2022 года включительно, указано в сообщении пресс-службы СКР по краю и Республике Хакасия.

Отмечается, что во время допроса подозреваемая выразила намерение убить мальчиков. Сведений о мотивах девушки пока нет, расследование активно продолжается.

ЧП случилось в минувший понедельник, 28 марта, когда вооруженная девушка смогла проникнуть в дошкольное учреждение. Как рассказали в местной полиции, один из работников организации удерживал правонарушительницу до прибытия Росгвардии. По итогам проверки следственные органы региона завели в отношении задержанной уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе начатого расследования установлено, что выстрел в детсаду No 31 на улице Менжинского прогремел, когда ружье, выглядывающее из-под пальто девушки, заметила одна из воспитательниц. Женщина пыталась забрать оружие, и в процессе потасовки произошел выстрел в стену. К счастью, обошлось без пострадавших. Прибывшие силовики изъяли у подозреваемой изъято охотничье ружье и около сорока патронов.

По данным СКР, за несколько дней до инцидента подозреваемая приходила в этот детский сад под предлогом трудоустройства. В ведомстве также пояснили, что до визита в детсад девушка повздорила с отцом и застрелила 56-летнего мужчину из того же ружья. Убийство было совершено в квартире.

Глава администрации Красноярска Сергей Еремин после случившегося отдал поручение усилить пропускной режим во всех детсадах краевой столицы.

Российские СМИ выяснили, что пришедшая с оружием в детский сад девушка является дочерью известной в регионе журналистки. Как рассказал гендиректор телекомпании ТВК Вадим Востров, в центре внимания оказалась дочь его коллеги, журналиста Натальи Кечиной.

Автор: Злата Богатова

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