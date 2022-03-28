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Жительницу Красноярска задержали после стрельбы в детском саду


28.3.2022 21:05
Жительницу Красноярска задержали после стрельбы в детском садуФото: kapital.kz

Правоохранительные органы Красноярска задержали 20-летнюю местную жительницу по подозрению в стрельбе, передают российские СМИ. Предположительно, до этого ЧП девушка могла убить собственного отца. Обстоятельства случившегося выясняет полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как рассказали представители ГУ МВД по Красноярскому краю, инцидент зафиксирован сегодня днем. Подозреваемая, имея при себе оружие, смогла проникнуть в детский сад. Находясь в дошкольном учреждении, девушка произвела один выстрел, целясь в стену.

Подозреваемую смог задержать оказавшийся рядом сотрудник организации. Он удерживал ее вплоть до прибытия росгвардейцев, пояснил начальник МУ МВД России "Красноярское" Геннадий Березин. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Подозреваемую доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Мотивы действий задержанной устанавливают оперативники.

По данным агентства "Интерфакс", до того, как прийти в детский сад, девушка могла убить собственного отца. Официальные источники эти сведения пока не подтвердили.

Автор: Злата Богатова

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