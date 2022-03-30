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Китай вывел на орбиту три спутника «Тяньпин-2»
30.3.2022 11:05
Фото: ctvnews.ca
Сразу три спутника "Тяньпин-2" смог успешно вывести на орбиту Китай, передает "МИР 24".
Аппараты предназначены для определения различных параметров атмосферы Земли, а также коррекции модели, позволяющей делать вычисления орбиты.
Спутники были выведены на орбиту посредством ракеты-носителя "Чанчжэн". Успешно осуществленный запуск стал уже 413-по счету. Четырехступенчатую твердотопливную ракету "Чанчжэн-11" проектировали специалисты Китайского исследовательского института ракетной техники, который является дочерним предприятием CASC.
Такие ракеты применяют в целях выведения на солнечно-синхронную и низкую околоземную орбиты разной полезной нагрузки, отмечают представители КНР.
Ранее в МИД КНР заявили, что продолжая освоение космоса, Пекин соблюдает все нормы международного права. Китайские дипломаты прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о падении на Луну фрагмента аппарата "Чанъэ-5Т1". О неопознанном объекте, который якобы мог столкнуться с Луной в начале марта этого года, рассказала The Guardian. В публикации отмечалось, что вес этого объекта составляет около четырех тонн.
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Соединенных Штатов в тот момент утверждали, что речь идет о ракете-носителе китайского экспериментального аппарата "Чанъэ-5Т1". При этом в ряде международных СМИ высказывались предположения о том, что на естественный спутник нашей планеты может упасть обломок ракеты-носителя Falcon 9, запущенной американской компанией SpaceX.
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