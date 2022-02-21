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В Пекине опровергли падение фрагмента китайского аппарата на Луну


00:43
В Пекине опровергли падение фрагмента китайского аппарата на ЛунуФото: smo333.com

Продолжая освоение космоса, Пекин соблюдает все нормы международного права, заявили в МИД Китая.

Дипломаты опровергли появившиеся в СМИ сведения о падении на Луну фрагмента экспериментального автоматического аппарата "Чанъэ-5Т1", передает ТАСС.

В сообщении, которое появилось на официальном портале внешнеполитического министерства КНР, подчеркивается, что "Чанъэ-5" успешно достиг атмосферных слоев Земли, после чего полностью сгорел. Это подтверждается данными китайских систем наблюдения, указал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Пресс-секретарь ведомства также отметили, что в освоении космоса Пекин придерживается действующих норм международного права.

До этого The Guardian рассказала о неопознанном объекте, который может столкнуться с Луной 4 марта 2022 года. В публикации отмечалось, что вес этого объекта составляет около четырех тонн. Как пояснили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, речь идет о ракете-носителе китайского аппарата "Чанъэ-5Т1".

В ряде международных СМИ при этом появлялись предположения о том, что на Луну может упасть обломок ракеты-носителя Falcon 9, которую запускала ранее американская компания SpaceX.

Ранее китайский луноход нашел стекло на обратной стороне Луны. Обнаруженные на поверхности естественного спутника Земли гранулы, полагают китайские эксперты, отличаются от образцов, которые в прошлом находили американские астронавты. Специалисты рассчитывают, что сведения, полученные луноходом "Юйту-2", помогут прояснить некоторые важные моменты, связанные с процессами формирования Луны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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