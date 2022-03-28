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Под Мариуполем получил ранение журналист «Известий»
21:47
Фото: fbm.ru
Военный корреспондент российской газеты "Известия" Родион Северьянов ранен под Мариуполем, сообщается в Telegram-канале СМИ.
Как стало известно, у журналиста повреждена нога, сведения о его состоянии уточняются.
О ранении своего корреспондента "Известия" сообщили в Telegram-канале. Как стало известно, Родион Северьянов находился под Мариуполем, когда в его ногу попала пуля снайпера. По предварительным данным, состояние корреспондента оценивается медиками как стабильное.
В пресс-службе "Известий" отметили, что первую помощь их коллеге смогли оказать российские военные медики. Представители МИЦ сейчас пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, а также предпринимают усилия, чтобы оказать журналисту необходимую помощь.
Ранее в Киеве погибла россиянка Оксана Баулина. 42-летняя журналистка The Insider (в РФ имеет статус СМИ-иностранного агента) на прошлой неделе выполняла очередное редакционное задание и попала под обстрел. В тот момент она готовила репортаж о разрушениях на территории Подольского района украинской столицы.
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