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На Чукотке белый медведь убил трех собак
29.3.2022 16:43
Фото: ykt.ru
Забредший на территорию чукотского села Нешкан белый медведь растерзал трех собак местных жителей, рассказали представители местных властей.
Отмечается, что хищник, появившийся с востока, был очень худым.
В администрации Чукотского района рассказали, что пришедший со стороны тундры белый медведь был крайне агрессивным. Животное, оказавшись в населенном пункте, начало нападать на собак и успело загрызть трех из них. Глава села Нешкан Анастасия Кергинват пояснила, что власти сразу же обратились за помощью к волонтерам, которые сумели отогнать медведя.
Медведь был замечен в селе ранним утром. Спустя несколько часов неподалеку от Нешкана видели еще одного медведя хищника. Волонтерам "Медвежьего патруля" удалось отогнали животное до того, как оно приблизилось к населенному пункту.
Ранее под Хабаровском отловили конфликтную тигрицу, которая к тому времени успела растерзать около десяти собак. Агрессивную хищницу с территории Вяземского района вывезли подальше от людей. Как рассказывали тогда представители Центра "Амурский тигр", животное отпустили в Комсомольском районе, на удалении от населенных пунктов, где в последнее время фиксировалась высокая численность копытных.
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