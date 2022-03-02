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Под Хабаровском отловили и выпустили в тайгу тигрицу, убившую 10 собак
2.3.2022 21:11
Фото: vk.com
В хабаровском поселке удалось отловить конфликтную тигрицу, которая растерзала не меньше десятка собак, передает агентство "Интерфакс".
Животное, пойманное на территории Вяземского района, вывезли подальше от людей и выпустили в тайгу.
О произошедшем рассказали представители Центра "Амурский тигр". По их данным, хищницу, которой около пяти лет, выпустили в Комсомольском районе, на удалении от населенных пунктов. Специалисты отмечают, что в этом месте, как свидетельствуют учетные данные за период 2021-2022 годов, зафиксирована высокая численность копытных.
Животное было поймано в окрестностях поселка Шумный на юге Хабаровского края. В течение двух последних месяцев тигрица успела растерзать свыше десяти собак. Все усилия отпугнуть зверя от населенного пункта успехов не принесли. В результате Роспотребнадзор выдал разрешение на отлов агрессивного животного.
Специалисты осмотрели пойманную тигрицу и надели на нее спутниковый ошейник, чтобы в дальнейшем отслеживать ее перемещения в условиях дикой природы.
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