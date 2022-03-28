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Джейсон Момоа перенес операцию за день до церемонии премии «Оскар»
28.3.2022 20:28
Фото: mockdiaries.com
Американский киноактер Джейсон Момоа за день до торжественной церемонии вручения премии "Оскар" перенес хирургическое вмешательство.
42-летний артист рассказал об во время праздничного мероприятия.
По словам Джейсона Момоа, за день до торжественной церемонии ему "сделали операцию по удалению грыжи". Артист шутливо добавил, что стареет. Он также признался, что рад увидеть на мероприятии падчерицу, актрису Зои Кравиц.
Момоа сыграл одного из главных героев в фильме Дени Вильнева "Дюна", который получил престижную премию "Оскар" сразу в шести номинациях.
Ранее американские СМИ сообщили, что Джейсон Момоа и Лиза Боне дали своему браку еще один шанс. Отмечалось, что звезда фильма "Аквамен" вернулся в Лос-Анджелес, и теперь проводит все свое свободное время с актрисой Лизой Боне. Двое детей-подростков пары испытывали сильное волнение из-за восстановления семьи.
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