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СМИ: Джейсон Момоа и Лиза Боне дали еще один шанс своему браку
28.2.2022 21:50
Фото: csn-tv.ru
Звезда фильма "Аквамен" Джейсон Момоа вновь сошелся со своей супругой, передают американские СМИ.
Артист возвратился в Лос-Анджелес и теперь проводит все свое время с актрисой Лизой Боне.
Артисты решили дать своему браку еще один шанс, передает Hollywood Life. Со ссылкой на источники в близком окружении Джейсона Момоа сообщается, что актер вновь сошелся с Лизой Боне.
Отмечается, что пара воссоединилась уже через несколько недель после того, как они официально объявили о предстоящем разрыве. Как пояснил инсайдер, супруги решили попытаться исправить возникшие сложности и не сдаваться. Они успели очень много вложить друг в друга в течение совместной жизни, отметил друг Момоа.
Известно также, что двое детей-подростков пары испытывают сильное волнение из-за восстановления семьи.
Стоит отметить, что пост в Instagram, в котором Момоа и Боне объявили о своем расставании, позднее был удален с их страницы в соцсети.
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