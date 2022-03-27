Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции вопреки протестам активистов продали ритуальную маску из Габона

27.3.2022 23:06

Фото: e-kazan.ru



За 4,2 млн евро продали во Франции уникальную ритуальную маску, вывезенную в прошлом из Габона, передает SABC.



По данным южноафриканской радиостанции, несмотря на протесты общественных организаций, в Монпелье прошел аукцион, на котором был представлен этот ценнейший артефакт.



Уникальная деревянная маска была создана полтора века назад. В прошлом ее для проведения магических ритуалов использовали представители народа фанг, проживающего на севере Габона.



Общественные организации этого центрально-африканского государства, узнав о готовящихся торгах, потребовали возвратить им ценный артефакт в рамках реституции национальных сокровищ. Активисты настаивали, что маску в свое время похитили колониальные французские власти, после чего она была незаконно вывезена за пределы Габона.



Организаторы аукциона, прокомментировав заявления активистов из Габона, лишь заявили, что получили этот ценный предмет на совершенно законных основаниях. Поэтому они, как и планировалось, в назначенный срок провели торги, продав маску за 4,2 млн евро. Представители общественных организаций Габона выразили намерение отстаивать свои интересы в судебном порядке.



Ранее власти Зимбабве обратились к странам Запада с призывом возвратить африканские артефакты. Как подчеркивал президент этой страны Эммерсон Мнангагва , выступая на Международной конференции по культуре Африки, следует "освободить из заложников" наследие народов, которое оказалось сейчас в коллекциях музеев и частных собраниях. В Африке, по словам политика, настаивают на том, что культурные права необходимо считать неотъемлемыми правами человека.



Автор: Злата Богатова

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