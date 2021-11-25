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Власти Зимбабве призвали Запад вернуть африканские артефакты
25.11.2021 21:04
Фото: akamaized.net
Страны Запада должны возвратить в Африку ценности, которые были вывезены в колониальную эпоху, убежден президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.
Глава государства высказался на эту тему, выступая на Международной конференции по культуре Африки, передают зарубежные СМИ.
Как заявил лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва, следует "освободить из заложников" наследие африканских народов, которое оказалось сейчас в коллекциях музеев стран Запада и частных собраниях. По словам политика, в Африке настаивают на том, что "культурные права также являются правами человека".
Руководитель Национальной галереи Зимбабве Рафаэль Чикуква указал на огромное культурное значение ценностей, вывезенных в прошлом в западные государства и призвал вернуть артефакты в Африку, чтобы местные народы имели возможность сохранять и изучать собственную историю.
Напомним, в конце минувшего октября стало известно о том, что Франция вернет Бенину часть экспонатов Музея Ширака. Как писали зарубежные СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы Елисейского дворца, сразу после окончания выставки, где представлены уникальные произведения искусства, двадцать шесть артефактов направят спецрейсом в Западную Африку.
Произведения искусства были вывезены из Бенина в конце XIX века генералом Альфредом Доддсом. По официальным данным, в Европу в тот период попало порядка 90 тыс. предметов культурного наследия народов Африки. Подавляющее большинство этих артефактов - около 70 тыс. - входят в коллекцию Музея им. Ширака. В частности, на набережной Бранли хранятся резные барельефы, жезлы и священные двери из королевских дворцов Дагомеи (так в средние века называлось государство, на территории которого располагается современный Бенин).
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