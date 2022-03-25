Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае признаны погибшими все 132 пассажира и члены экипажа разбившегося Boeing

18:27

Фото: aviadrive.ru



Все 132 человека, которые летели в Boeing 737, разбившемся в Китае, официально признаны погибшими, передают местные СМИ.



Катастрофа случилась в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны.



В Китае официально признаны погибшими все пассажиры коммерческого лайнера Boeing 737, который потерпел крушение в начале недели, передает "Интерфакс". Со ссылкой на государственные СМИ уточняется, что в момент катастрофы на борту воздушного судна находились 132 человека, в том числе, девять членов экипажа.



Причины крушения сейчас выясняют специалисты. Как отмечают китайские СМИ, трагическое происшествие стало первой катастрофой коммерческого лайнера в стране за период с 2010 года. В минувшую среду на месте катастрофы нашли один из черных ящиков. По данным китайских властей, речь идет о речевом самописце, который был установлен в кабине пилотов разбившегося самолета.



Сведений о том, что могло случиться с самолетом, следовавшим из Куньмина в Гуанчжоу 21 марта, пока не поступало. Известно лишь, что осуществлявший рейс MU5735 борт был в эксплуатации, начиная с 2015 года.



Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов ранее предложило помощь Пекину в расследовании трагического происшествия.



Автор: Злата Богатова

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