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В Китае разбился самолет авиакомпании China Eastern
12:02
Фото: theplanetsworld.com
Пассажирский лайнер Boeing 737 потерпел крушение на юге Китая, передает ТАСС.
Согласно имеющимся данным, на борту воздушного судна авиакомпании China Eastern Airlines могли находиться боле 130 человек, не считая членов экипажа.
Предположительно, катастрофа произошла в горном районе на территории уезда Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. К этому месту уже направили представителей экстренных служб. Отмечается, что после крушения начался пожар. Сообщений о погибших из официальных источников пока не поступало.
Судя по данным портала FlightRadar24, лайнер поднялся в воздух в 13:15 по местному времени (08:15 мск). Спустя примерно час самолет резко понизил скорость и начал стремительно терять высоту. Затем воздушное судно исчезло с экранов радаров.
Известно также, что самолет эксплуатировался с 2015 года. Информации о том, что могло стать причиной крушения, на данный момент нет. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
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