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В Барселоне из-за недовольства украинской диаспоры отложили концерт Кустурицы


10:02
В Барселоне из-за недовольства украинской диаспоры отложили концерт КустурицыФото: rustur.ru

Дворец каталонской музыки объявил о переносе концерта известного сербского режиссера и артиста Эмира Кустурицы.

Предполагалось, что кинематографист вместе со своим музыкальным ансамблем The No Smoking Orchestra выступит в Барселоне 30 марта.

Событие решили отложить на неопределенный срок, указано в сообщении на официальной странице концертного зала. Причины, по которым руководство перенесло мероприятие, пока не уточнялись.

По данным испанских СМИ, администрация культурного учреждения могла принять такое решение из-за  резкой критики со стороны представителей украинской диаспоры, которые проживают на территории Каталонии. В открытом письме они решительно выступили против концерта Кустурицы, подчеркивая, что в прошлом режиссер сотрудничал с театром Российской армии, сообщает EFE.

В своем послании украинская диаспора также выразила готовность провести массовые протестные акции около Дворца каталонской музыки в преддверии и во время выступления Кустурицы.

Ранее власти Японии отозвали своих студенток из хореографического колледжа в Бурятии. Две девушки, учившиеся в хореографическом колледже в Улан-Удэ, уже вылетели на родину, пояснила министр культуры российского региона Соелма Дагаева. По ее словам, две юные японки, 18 и 17 лет, были вынуждены с грустью проститься с хореографическим колледжем, где учились и обрели друзей.

Автор: Злата Богатова

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