Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Японии отозвали своих студенток из хореографического колледжа в Бурятии

21.3.2022 14:36

Фото: gatob.kz



Две девушки, учившиеся в хореографическом колледже в Улан-Удэ, вылетели на родину в Японию.



Студенткам пришлось покинуть Бурятию, потому что их отозвали из Токио, пояснила министр культуры российского региона Соелма Дагаева.



Как стало известно, правительство Японии отозвало своих студентов из Бурятии. О случившемся на своей странице в социальной сети рассказала Соелма Дагаева, возглавляющая Минкультуры республики. По ее словам, две юные японки, 18 и 17 лет, были вынуждены с грустью проститься с хореографическим колледжем, где учились и обрели друзей.



Накануне, 20 марта Кимура Куруми и Иноуэ Аяка вылетели в Японию после соответствующей просьбы властей их страны. Министр с сожалением описала события, коснувшиеся этих "юных чистых душ", успевших полюбить Бурятию. По словам Дагаевой, японки обучались вместе с десятью студентами из Китая, Монголии и Южной Кореи.



Глава регионального Минкультуры отметила, что в старейший на Дальнем Востоке колледж в прошлом уже приезжали молодые люди из многих стран юго-восточной Азии, а в 2021 году студентками этого учебного заведения впервые за его 60-летнюю историю стали японки. Девушки пока оформили академический отпуск. Дагаева выразила надежду, что "он продлится недолго".



Министр также рассказала, что из-за санкций возросла стоимость оборудования, которое местные власти намеревались приобрести для Школы креативной индустрии при колледже искусств. Руководство сейчас пытается найти другие варианты.



Напомним, в начале марта иностранные студенты начали массово покидать Академию русского балета им. Вагановой. Об этом рассказал ректор образовательного учреждения Николай Цискаридзе, выразивший обеспокоенность по поводу оттока артистов и учащихся. По его словам, отечественная культура в будущем может столкнуться с кадровыми проблемами, потому что из РФ уже уехало "огромное количество" его студентов, а также тех, кто работал в Большом и Мариинском театрах.



Автор: Злата Богатова

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