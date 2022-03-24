Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Ямале выясняют обстоятельства гибели трех человек

24.3.2022 23:55

Фото: vk.com



Правоохранительные органы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выясняют обстоятельства гибели трех человек.



По предварительным данным, они стали жертвами пожара, случившегося в минувший вторник, 22 марта.



В результате пожара в жилом вагончике погибли три человека. ЧП зафиксировано на территории дачного некоммерческого товарищества "Северянин" в Новом Уренгое, информирует пресс-служба регионального СУ СКР. По итогам предварительной проверки завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



К настоящему времени удалось установить личность только одного погибшего, им оказался мужчина 1986 г.р., пояснили в ведомстве. В целях выяснения личности еще двух жертв происшествия назначили судебно-генетическое исследование. В рамках начатого расследования на месте ЧП были найдены и изъяты два электрообогревателя.



В региональном Управлении МЧС ранее сообщили, что площадь возгорания в вагончике составляла 15 квадратных метров.



Ранее в Воронеже возбудили уголовное дело после гибели двух человек, которые получили смертельные ранения в результате хлопка газовоздушной смеси. В ночное время в многоквартирном жилом доме обрушились межэтажные перекрытия и загорелись несколько квартир. Жертвами инцидента стали проживавшие в этом здании мужчина и женщина, соответственно 1991 и 1934 г.р.



Автор: Злата Богатова

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