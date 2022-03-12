Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После гибели двух жителей Воронежа возбудили уголовное дело

12.3.2022 20:39

Фото: vk.com



В Воронеже возбудили уголовное дело после гибели двух человек, которые получили смертельные ранения в результате хлопка газовоздушной смеси. Жертвами происшествия стали пенсионерка и молодой человек, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СКР.



В ведомстве пояснили, что по итогам предварительного разбирательства завели дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Обстоятельства ЧП на улице Хользунова выясняются.



Согласно имеющимся данным, около 3:30 по московскому времени субботы в многоквартирном жилом доме обрушились межэтажные перекрытия и загорелись несколько квартир. Жертвами инцидента стали В результате происшествия погибли проживавшие в этом здании мужчина и женщина, соответственно 1991 и 1934 г.р.



В рамках начатого расследования следователям предстоит дать оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые должны были нести ответственность за организацию газоснабжения и техобслуживания жилых помещений в указанном доме.



По данным российских СМИ, ЧП площадь обрушения на уровне третьего и четвертого этажей составила около 20 кв. метров. Прибывшие спасатели эвакуировали из дома более ста жильцов. В настоящее время люди находятся в пункте временного размещения.



Автор: Злата Богатова

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