Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под дверь Венедиктова подбросили свиную голову

24.3.2022 21:49

Фото: aavst2022 / Telegram



Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил о свиной голове, которую неизвестные подбросили к дверям его квартиры.



В своем Telegram-канале он опубликовал фото, на котором также можно увидеть наклейку с антисемитским оскорблением.



Неизвестные подбросили свиную голову в парике под дверь квартиры бывшего главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова. Кроме того, на двери появилась наклейка, изображающая герб Украины, а также антисемитский термин на немецком языке. Разместив соответствующие кадры, Венедиктов в комментарии написал: "Страна, победившая фашизм", и задал риторический вопрос о шестиконечной звезде. Журналист предположил, что кто-то хотел запугать его близких, и напомнил, как в прошлом его "водили на расстрел" боевики Дудаева.



Позже Telegram-канал "112" показал видеокадры, на которых запечатлен неизвестный человек в зеленой форме службы доставки Delivery Club. На записи видно, как он выкладывает голову свиньи под дверь Венедиктова и делает на мобильный телефон несколько снимков. В пресс-службе Delivery Club на запрос РБК пояснили, что форма, которая видна на записи, не выдается их курьерам уже более двух лет. Человек, снятый на видео, не имеет к ним какого-либо отношения. Кроме того, по указанному адресу заказов не регистрировалось, подчеркнули представители компании.



Напомним, 1 марта Алексей Венедиктов сообщил, что его радиостанцию отключили от эфира, когда транслировалась передача с российским политологом Екатериной Шульман. Позднее он выразил намерение обжаловать в судебном порядке меры, которые были осуществлены по представлению Генпрокуратуры РФ. Речь также шла о блокировке сайта радиостанции, отметил главред "Эха Москвы". Вскоре после этого совет директоров "Эха Москвы" большинством голосов постановил ликвидировать канал и сайт радиостанции.



Автор: Злата Богатова

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