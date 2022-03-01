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Венедиктов сообщил от отключении от эфира радиостанции «Эхо Москвы»Венедиктов сообщил от отключении от эфира радиостанции «Эхо Москвы»
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Венедиктов сообщил от отключении от эфира радиостанции «Эхо Москвы»


1.3.2022 22:06
Венедиктов сообщил от отключении от эфира радиостанции «Эхо Москвы»Фото: ridus.ru

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанцию отключили от эфира, передают российские СМИ.

По словам заместителя главреда Максима Курникова, в некоторых городах РФ жители пока еще могут слышать трансляцию.

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале сообщил об отключении его радиостанции от эфира. Позднее он опубликовал еще одну запись, выразив намерение обжаловать в судебном порядке меры, которые были осуществлены по представлению Генпрокуратуры РФ. Речь также идет о блокировке сайта радиостанции, отметил Венедиктов.

Некоторое время назад в интернете еще велась трансляция программ "Эха Москвы". В тот момент в эфире шла передача с российским политологом Екатериной Шульман. Как пояснял заместитель главного редактора Максим Курников, отключение не было одномоментным, в ряде городов зрители могли слышать эту программу.

По данным агентства "Интерфакс", сегодня Генеральная прокуратура РФ направила обращение в Роскомнадзор, потребовав ограничить доступ к "Эхо Москвы" и телевизионному каналу "Дождь", который имеет статус СМИ-иноагента и включен в соответствующий перечень Министерства юстиции России. В качестве причин таких мер указывалось систематическое и целенаправленное появление на сайтах "Эха Москвы" и ТК "Дождя" материалов с призывами к экстремистской деятельности и насилию. Кроме того, надзорное ведомство сообщило о публикации заведомо ложных сведений, касающихся действий российских военнослужащих, которые осуществляют спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 233

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