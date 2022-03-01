|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Венедиктов сообщил от отключении от эфира радиостанции «Эхо Москвы»
1.3.2022 22:06
Фото: ridus.ru
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанцию отключили от эфира, передают российские СМИ.
По словам заместителя главреда Максима Курникова, в некоторых городах РФ жители пока еще могут слышать трансляцию.
Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале сообщил об отключении его радиостанции от эфира. Позднее он опубликовал еще одну запись, выразив намерение обжаловать в судебном порядке меры, которые были осуществлены по представлению Генпрокуратуры РФ. Речь также идет о блокировке сайта радиостанции, отметил Венедиктов.
Некоторое время назад в интернете еще велась трансляция программ "Эха Москвы". В тот момент в эфире шла передача с российским политологом Екатериной Шульман. Как пояснял заместитель главного редактора Максим Курников, отключение не было одномоментным, в ряде городов зрители могли слышать эту программу.
По данным агентства "Интерфакс", сегодня Генеральная прокуратура РФ направила обращение в Роскомнадзор, потребовав ограничить доступ к "Эхо Москвы" и телевизионному каналу "Дождь", который имеет статус СМИ-иноагента и включен в соответствующий перечень Министерства юстиции России. В качестве причин таких мер указывалось систематическое и целенаправленное появление на сайтах "Эха Москвы" и ТК "Дождя" материалов с призывами к экстремистской деятельности и насилию. Кроме того, надзорное ведомство сообщило о публикации заведомо ложных сведений, касающихся действий российских военнослужащих, которые осуществляют спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|