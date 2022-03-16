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Вместе с оператором Fox News погибла украинская журналистка
16.3.2022 12:08
Фото: cpj.org
Американский телеканал Fox News, ранее рассказавший о гибели своего оператора на территории Украины, сообщил, что в результате инцидента также была смертельно ранена украинская журналистка.
Работавшая консультантом для Fox 24-летняя Александра Кувшинова погибла вместе с оператором Пьером Закржевски, когда их машина оказалась в зоне обстрела.
По данным американского телеканала Fox News, его корреспондент Пьер Закржевски был ранен в окрестностях Киева, когда готовил репортаж о событиях, которые сейчас разворачиваются на территории Украины.
Как заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, автомобиль журналистов был обстрелян в селе Горенка в Киевской области. Гражданин Ирландии Закревски и украинская журналистка погибли, еще один корреспондент Fox News получил ранения. По словам Геращенко, медики были вынуждены ампутировать журналисту часть ноги.
Представители канала уточняют, что вместе с 55-летним Пьером Закревски материал готовил корреспондент Бенджамин Холл. Второй журналист сейчас находится в больнице, ему оказывается помощь. По словам гендиректора Fox News Media Сюзанны Скотт, ее коллеги пытаются получить более подробную информацию о трагическом происшествии.
Ранее под Киевом погиб американский журналист Брент Рено. 51-летний корреспондент вместе с колумбийским коллегой Хуаном Арредондо собирал материалы для проекта издания Time. Главной темой этого репортажа должна была стать ситуация с беженцами.
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