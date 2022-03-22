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Полиция отпустила адвокатов Навального


10:09
Полиция отпустила адвокатов НавальногоФото: vk.com

Задержанные около колонии в Покрове адвокаты Алексея Навального выпущены из отдела полиции, передает агентство "Интерфакс".

Юристов попросили следовать за полицейскими, когда они общались с прессой после оглашения приговора их клиенту.

По словам Вадима Кобзева, их "отпустили и даже любезно довезли до машины". Адвокат Алексея Навального вместе со своей коллегой Ольгой Михайловой ранее был задержан около колонии ИК-2 в Покрове Владимирской области. В тот момент они общались с представителями прессы после оглашения оппозиционеру приговора.

Полицейские обратились к Кобзеву и Михайловой с просьбой пройти в автобус, после чего увезли.

Столичный Лефортовский суд в рамках состоявшегося накануне, 22 марта, выездного заседания приговорил Навального к наказанию в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в условиях строгого режима. Общественный активист был признан виновным в неуважении к суду и мошенничестве в особо крупном размере. Суд также назначил Навальному штраф в размере 1,2 млн рублей.

Адвокаты Навального выразили намерение обжаловать вынесенный вердикт. Оппозиционер, уже отбывавший срок по т.н. делу "Ив Роше", вину признавать отказался.

Напомним, Навального задержали в январе прошлого года, как только он возвратился в Москву из ФРГ, где восстанавливал здоровье после возможного отравления. К тому времени Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) зафиксировала десятки случаев уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции по "делу "Ив Роше", из-за чего оппозиционера объявили в розыск.

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в конце 2020 года. Как заявила тогда официальный представитель СКР Светлана Петренко, оппозиционер потратил на личные цели 356 млн рублей из средств, которые перечислялись в разные фонды, включая основанные им самим.

Автор: Злата Богатова

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