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Суд признал Навального в мошенничествеСуд признал Навального в мошенничестве
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Суд признал Навального в мошенничестве


11:50
Суд признал Навального в мошенничествеФото: vk.com

Алексей Навальный совершил действия, выразившиеся в открытом неуважении к суду, передает ТАСС.

Столичный Лефортовский сегодня также признал его виновным по новому делу о мошенничестве.

Зачитывавшая приговор судья Маргарита Котова указала, что Алексей Навальный признан виновным в мошенничестве, т.е. хищении чужого имущества путем обмана. Кроме того, подсудимого признали виновным в оскорблении судьи. По словам судьи, действия Навального выражались в открытом неуважении к суду.

Оглашать приговор по новому делу Навального начали сегодня в рамках выездного заседания, которое проходит на территории колонии в городе Покрове (Владимирская область). Наказание назначат в завершающей части приговора, когда судом будут обобщены доказательства, собранные по этому делу.

Навального задержали в январе прошлого года, как только он возвратился в Москву из ФРГ, где восстанавливал здоровье после возможного отравления. К тому времени Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) зафиксировала десятки случаев уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции по "делу "Ив Роше", из-за чего оппозиционера объявили в розыск.

Уголовное дело о мошенничестве против Навального возбудили в конце 2020 года. Как заявила тогда официальный представитель СКР Светлана Петренко, оппозиционер потратил на личные цели 356 млн рублей из средств, которые перечислялись в разные фонды, в том числе, основанные оппозиционером. Отмечалось, что в общей сложности от физических лиц в виде пожертвований было переведено свыше 588 млн рублей. По словам Петренко, на деньги, собранные с граждан, Навальный приобретал имущество и материальные ценности, расплачивался во время отдыха за рубежом и т.д.

Ранее стало известно, что гособвинение попросит столичный Лефортовский суд отправить российского оппозиционера Алексея Навального в колонию строгого режима на тринадцать лет с ограничением свободы сроком на два года. Кроме того, по мнению прокуратуры, он должен будет выплатить штраф в размере 1,2 млн руб.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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