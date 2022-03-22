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Жителей Курска оштрафовали за расклеивание листовок
09:36
Фото: vk.com
Двух жителей Курса привлекли к административной ответственности за публичные действия, которые были направлены на дискредитацию Вооруженных сил России.
Ленинский районный суд города вынес им наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
Как передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда, жители Курска распространяли материалы, способные подорвать доверие к действиям российских военных, осуществляющих спецоперацию на территории Украины.
По данным местных правоохранителей, граждане расклеивали в общественных местах листовки соответствующего содержания.
Ранее стало известно, что к административной ответственности за попытку дискредитировать действия российских военных могут привлечь руководителя Пермского благотворительного фонда "Деморозим" Дмитрия Жебелева, в прошлом являвшегося советником губернатора Прикамья.
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