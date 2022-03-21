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Женская сеть myJulia.ru
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Главу пермского благотворительного фонда могут оштрафовать за дискредитацию армии
21.3.2022 20:53
Фото: psu.ru
Руководителя Пермского благотворительного фонда "Деморозим" Дмитрия Жебелева, в прошлом являвшегося советником губернатора Прикамья, привлекут к административной ответственности за попытку дискредитировать действия российских военных.
Основанием для начала разбирательства стало фото, опубликованное в социальной сети "В Контакте".
По словам общественника, административное дело возбуждено по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (Публичные действия, которые направлены на дискредитацию использования ВС РФ для защиты интересов России и россиян, поддержания международного мира и безопасности и т.д.).
Как рассказал Жебелев на своей странице в соцсети, полицейские уже вручили ему соответствующий протокол. Теперь главе благотворительного фонда может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что жительницу Петербурга оштрафовали за подрывающие имидж армии РФ листовки. Женщина пыталась дискредитировать действия Вооруженных сил России, расклеивая листы с запрещенным содержанием в подземной парковке апарт-отеля на Пулковском шоссе.
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