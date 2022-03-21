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СМИ: Вера Брежнева уехала в Польшу


21.3.2022 18:07
СМИ: Вера Брежнева уехала в ПольшуФото: hronika.info

Вера Брежнева, потерявшая возможность заниматься творчеством в России, решила уехать в Польшу, передают российские СМИ.

По данным открытых источников, 40-летняя звезда полностью посвятила себя благотворительной деятельности.

Артистка делится с поклонниками сообщениями о своей жизни в личном блоге. Певица, которой пришлось столкнуться в последнее время с жестким хейтом, выразила благодарность всем, кто смог поддержать ее в такой сложный период.

По словам Веры Брежневой, "душа не перестает болеть, слезы не перестают литься, невозможно привыкнуть к ужасу". Певица при этом отметила, что встречает немало доброты со стороны как знакомых, так и незнакомых людей. Как написала артистка, сейчас плохие новости сочетаются с хорошими людьми.

Ранее экс-коллега Веры Брежневой по коллективу "ВИА Гра" Светлана Лобода записала видеообращение, в котором опровергла распространившиеся слухи о ее двойном гражданстве. Исполнительница даже продемонстрировала украинский паспорт, чтобы убедить многочисленных поклонников в истинности своих слов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 149

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