Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Светлана Лобода опровергла слухи о двойном гражданстве

18.3.2022 13:10

Фото: smile-life.ru



Певица Светлана Лобода записала видеообращение, в котором опровергла распространившиеся слухи о ее двойном гражданстве.



Исполнительница продемонстрировала украинский паспорт, чтобы убедить многочисленных поклонников в истинности своих слов.



Как заявила 39-летняя звезда, у нее только одно гражданство, и менять она ничего не намерена. Светлана Лобода подчеркнула, что имеет лишь украинский паспорт. В прошлом певица не скрывала, что уже несколько лет проживает в одной из стран Европы вместе с двумя дочерьми. О переезде Лобода сообщила в прошлом году, не уточняя название конкретного государства.



Ранее продюсер Кирилл Чибисов заявил, что Лобода уже довольно давно стала гражданкой Мальты. Отказавшись от украинского паспорта, утверждал он, певица успела вывезти все сбережения в Европу. Учитывая, что украинские законы запрещают иметь двойное гражданство, Чибисов подчеркивал, что Лобода вывозила миллионы, заработанные в России, чтобы не платить налоги в родной стране.



По словам Чибисова, артистка за каждый концерт перед российской публикой запрашивала гонорар в размере 150 тысяч евро. И деньги передавались исключительно наличными, без должного оформления, заявил продюсер в беседе с Woman.ru. Украинцы в последнее время "косо смотрели" на то, как Лобода выступает в РФ. Поэтому, утверждал Чибисов, наиболее логичным для певицы стал вариант стать гражданкой Европы, чтобы распоряжаться огромными капиталами.



Автор: Злата Богатова

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