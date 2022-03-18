ИнтерНовости - новости в стране и мире
Хозяйка знаменитого украинского кота Степана находится во Франции
Хозяйка знаменитого украинского кота Степана находится во Франции
Светлана Лобода опровергла слухи о двойном гражданстве
Светлана Лобода опровергла слухи о двойном гражданстве
В Минске найден повешенным польский солдат, сбежавший в Белоруссию
В Минске найден повешенным польский солдат, сбежавший в Белоруссию
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Песков объяснил прерывание трансляции выступления Путина в «Лужниках»Песков объяснил прерывание трансляции выступления Путина в «Лужниках»
В России могут блокировать YouTubeВ России могут блокировать YouTube
Светлана Лобода опровергла слухи о двойном гражданствеСветлана Лобода опровергла слухи о двойном гражданстве
Дворкович уходит с поста председателя Фонда «Сколково»Дворкович уходит с поста председателя Фонда «Сколково»
«Коммерсантъ»: птицефабрики повысят отпускные цены на яйца«Коммерсантъ»: птицефабрики повысят отпускные цены на яйца

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Конкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Светлана Лобода опровергла слухи о двойном гражданстве


18.3.2022 13:10
Светлана Лобода опровергла слухи о двойном гражданствеФото: smile-life.ru

Певица Светлана Лобода записала видеообращение, в котором опровергла распространившиеся слухи о ее двойном гражданстве.

Исполнительница продемонстрировала украинский паспорт, чтобы убедить многочисленных поклонников в истинности своих слов.

Как заявила 39-летняя звезда, у нее только одно гражданство, и менять она ничего не намерена. Светлана Лобода подчеркнула, что имеет лишь украинский паспорт. В прошлом певица не скрывала, что уже несколько лет проживает в одной из стран Европы вместе с двумя дочерьми. О переезде Лобода сообщила в прошлом году, не уточняя название конкретного государства.

Ранее продюсер Кирилл Чибисов заявил, что Лобода уже довольно давно стала гражданкой Мальты. Отказавшись от украинского паспорта, утверждал он, певица успела вывезти все сбережения в Европу. Учитывая, что украинские законы запрещают иметь двойное гражданство, Чибисов подчеркивал, что Лобода вывозила миллионы, заработанные в России, чтобы не платить налоги в родной стране.

По словам Чибисова, артистка за каждый концерт перед российской публикой запрашивала гонорар в размере 150 тысяч евро. И деньги передавались исключительно наличными, без должного оформления, заявил продюсер в беседе с Woman.ru. Украинцы в последнее время "косо смотрели" на то, как Лобода выступает в РФ. Поэтому, утверждал Чибисов, наиболее логичным для певицы стал вариант стать гражданкой Европы, чтобы распоряжаться огромными капиталами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 278

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Десятки жителей ДРК погибли в железнодорожной катастрофеДесятки жителей ДРК погибли в железнодорожной катастрофе
Зампред Олимпийского комитета Норвегии покинул пост из-за отстранения россиянЗампред Олимпийского комитета Норвегии покинул пост из-за отстранения россиян
В МИД РФ осудили погром православной церкви в ОксфордеВ МИД РФ осудили погром православной церкви в Оксфорде
Попавший под санкции миллиардер Фридман заявил, что не может заплатить уборщицеПопавший под санкции миллиардер Фридман заявил, что не может заплатить уборщице
В Кремле разъяснили заявление Путина о самоочищении обществаВ Кремле разъяснили заявление Путина о самоочищении общества

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru