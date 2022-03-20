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Женская сеть myJulia.ru
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Чулпан Хаматова подтвердила отъезд из РФ
20.3.2022 22:47
Фото: globalmsk.ru
Известная российская актриса Чулпан Хаматова сообщила, что пока не собирается возвращаться в РФ.
По словам артистки, она вместе с детьми сейчас находится на территории Латвии.
В российских СМИ не так давно начали появляться слухи о том, что Чулпан Хаматова вместе с детьми отправилась за рубеж, где намерена оставаться в течение некоторого времени. Однако официального подтверждения этих сведений не было. 46-летняя звезда хранила молчание, а ее коллеги опровергали все домыслы или предпочитали воздерживаться от каких-либо комментариев.
В откровенном интервью для YouTube-канала "Скажи Гордеевой" Чулпан Хаматова подтвердила, что переехала в Ригу. Актриса пояснила что "когда все началось", она находилась за пределами РФ, и первые несколько дней металась, пытаясь принять решение о дальнейших действиях.
Хаматова призналась, что первоначально намеревалась "просто задержаться где-то, переждать". Однако потом актрисе "дали понять, что возвращаться небезопасно". В результате звезда пока остается в Риге. Известная артистка подчеркнула, что очень сильно любит свою родину, и потому ее нельзя считать предателем.
Ранее стало известно, что покинувшая Большой театр прима Ольга Смирнова перешла в иностранную труппу. Танцовщица продолжит карьеру в составе коллектива Голландского национального балета. До того, как покинуть Россию, она высказала свое мнение о ситуации на Украине.
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