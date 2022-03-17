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Покинувшая Большой театр прима Ольга Смирнова перешла в иностранную труппу


17.3.2022 21:40
Покинувшая Большой театр прима Ольга Смирнова перешла в иностранную труппуФото: moslenta.ru

Прима-балерина Ольга Смирнова уволилась из Большого театра и вошла в труппу Голландского национального балета, передают российские СМИ.

До того, как покинуть Россию, известная танцовщица высказала мнение о ситуации на Украине.

1 марта балерина прокомментировала события, которые сейчас разворачиваются на территории Украины. Ольга Смирнова, в частности, выразила убежденность в том, что в современном мире все политические вопросы необходимо решать цивилизованно, "исключительно путем мирных переговоров".

Танцовщица подчеркнула, что прежде "всегда гордилась талантливыми русскими людьми", достижениями в культуре и спорте. Однако теперь ее жизнь разделена "на до и после". По мнению Смирновой, нельзя "оставаться безучастными к глобальной катастрофе". В своем телеграм-канале она пояснила, что намерена перейти в труппу Голландского национального балета.

Директор зарубежного творческого коллектива Тед Брандсен отметил, что долгое время с большим интересом продолжал следить за карьерой российской балерины. Выразив восхищение, он заявил, что появление в их труппе Ольги Смирновой считает большой честью. Брандсен также отметил, что обстоятельства, в которых танцовщица приняла решение об отъезде из России, "очень грустные".

Предполагается, что первой партией в составе новой труппы для Смирновой станет балет "Раймонда". Премьера постановки запланирована в Голландском национальном театре оперы и балета в Амстердаме 3 апреля.

Ольга Смирнова ранее стала самой молодой примой Большого театра. В 2020 году талантливая танцовщица стала лауреатом президентской премии, которая вручается молодым деятелям культуры.

Ранее в прессе появились сообщения об отъезде из РФ Тимура Бекмамбетова. Известный российский режиссер, высказавшийся против проведения военной спецоперации на Украине, вместе с супругой находится в Израиле, уточняют открытые источники.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 198

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