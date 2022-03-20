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В Афинах осквернили памятник советским воинам


20.3.2022 20:11
В Афинах осквернили памятник советским воинамФото: tamlife.ru

В столице Греции осквернили памятник советским воинам, которые погибли, участвуя в борьбе за свободу и независимость этой страны.

Российские дипломаты осудили действия злоумышленников.

Как стало известно, вандалы осквернили памятник в Афинах, который был установлен в честь погибших советских воинов. Злоумышленники оставили сделанную желтой краской надпись - название украинского батальона "Азов" (деятельность этой организации в РФ признана запрещенной).

На случившееся уже отреагировали российские дипломаты, осудив действия злоумышленников. Посольство РФ в Афинах обратилось к местным властям с призывом найти виновных и привлечь их к ответственности по всей строгости закона.

Памятник был установлен на проспекте Сингру в Афинах в 2005 году. Российский скульптор Вячеслав Клыков изобразил павшего советского воина и мать, которая оплакивает погибшего сына.

Ранее проукраинские активисты захватили особняк в центре Лондона, который принадлежит российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. На фасаде дома можно было увидеть баннеры с лозунгами в поддержку Украины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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