Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Лондоне проукраинские активисты захватили особняк Дерипаски

14:05

Фото: yugopolis.ru



В центре столицы Великобритании группа активистов проникла в особняк, который принадлежит российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, передает Daily Mail.



На фасаде дома можно было увидеть баннеры с лозунгами в поддержку Украины, сообщает газета и публикует соответствующие фото.



Активистам удалось проникнуть в особняк Олега Дерипаски, расположенный в самом центре Лондона, в ночь на понедельник, 14 марта. Неизвестные после этого растянули на балконе здания различные вывески. Судя по надписям, захватчики утверждали, что "собственность была освобождена".



В полиции британской столицы подтвердили факт подобного проявления вандализма. По официальным данным, сигнал в правоохранительные органы поступил вскоре после 01:00 по местному времени (04:00 по Москве). Прибывшие на площадь Белгрейв полицейские установили, что внутри здания находятся несколько человек. Проникнув внутрь, они вывесили баннеры из окон помещений на верхнем этаже особняка.



Сотрудники полиции Лондона продолжают оставаться на месте происшествия, отметили представители местных властей.



Принадлежащий Дерипаске особняк - один из наиболее дорогостоящих в столице королевства. Авторы Daily Mail напомнили, что российскому предпринимателю принадлежит также объект недвижимости в Уэйбридже (юго-восточное графство Суррей). В минувшем январе владелец решил его продать, но после включения бизнесмена в санкционный список Лондона с ним отказалась сотрудничать консалтинговая группа Knight Frank. Ранее предполагалось, что она будет подыскивать потенциальных покупателей.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 157

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13.3.2022 17:08 В МИД РФ осудили погром православной церкви в Оксфорде

В МИД РФ осудили погром православной церкви в Оксфорде 13.3.2022 09:33 В Карелии убили пять краснокнижных оленей

В Карелии убили пять краснокнижных оленей 12.3.2022 19:05 Австралийцев предупреждают о нашествии ядовитых пауков

Австралийцев предупреждают о нашествии ядовитых пауков 12.3.2022 18:38 Жители Мадагаскара провели митинг в поддержку России

Жители Мадагаскара провели митинг в поддержку России 12.3.2022 15:12 Замглавы «Аэрофлота» уволился и покинул Россию