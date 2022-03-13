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В Лондоне проукраинские активисты захватили особняк Дерипаски
14:05
Фото: yugopolis.ru
В центре столицы Великобритании группа активистов проникла в особняк, который принадлежит российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, передает Daily Mail.
На фасаде дома можно было увидеть баннеры с лозунгами в поддержку Украины, сообщает газета и публикует соответствующие фото.
Активистам удалось проникнуть в особняк Олега Дерипаски, расположенный в самом центре Лондона, в ночь на понедельник, 14 марта. Неизвестные после этого растянули на балконе здания различные вывески. Судя по надписям, захватчики утверждали, что "собственность была освобождена".
В полиции британской столицы подтвердили факт подобного проявления вандализма. По официальным данным, сигнал в правоохранительные органы поступил вскоре после 01:00 по местному времени (04:00 по Москве). Прибывшие на площадь Белгрейв полицейские установили, что внутри здания находятся несколько человек. Проникнув внутрь, они вывесили баннеры из окон помещений на верхнем этаже особняка.
Сотрудники полиции Лондона продолжают оставаться на месте происшествия, отметили представители местных властей.
Принадлежащий Дерипаске особняк - один из наиболее дорогостоящих в столице королевства. Авторы Daily Mail напомнили, что российскому предпринимателю принадлежит также объект недвижимости в Уэйбридже (юго-восточное графство Суррей). В минувшем январе владелец решил его продать, но после включения бизнесмена в санкционный список Лондона с ним отказалась сотрудничать консалтинговая группа Knight Frank. Ранее предполагалось, что она будет подыскивать потенциальных покупателей.
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