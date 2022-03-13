ИнтерНовости - новости в стране и мире
Обвиняемую в убийстве девочки в Вологде переводят в психбольницу
Обвиняемую в убийстве девочки в Вологде переводят в психбольницу
Австралийцев предупреждают о нашествии ядовитых пауков
Австралийцев предупреждают о нашествии ядовитых пауков
МВД Германии просит приостановить поезда с украинскими беженцами из Польши
МВД Германии просит приостановить поезда с украинскими беженцами из Польши
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Поисковика «Яндекса» больше нет в настройках браузера Mozilla FirefoxПоисковика «Яндекса» больше нет в настройках браузера Mozilla Firefox
Президент подписал закон о регистрации прав на иностранные самолетыПрезидент подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты
В Лондоне проукраинские активисты захватили особняк ДерипаскиВ Лондоне проукраинские активисты захватили особняк Дерипаски
МВД Германии просит приостановить поезда с украинскими беженцами из ПольшиМВД Германии просит приостановить поезда с украинскими беженцами из Польши
Обвиняемую в убийстве девочки в Вологде переводят в психбольницу Обвиняемую в убийстве девочки в Вологде переводят в психбольницу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Конкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая сказка" с издательствами "Inspiria" и "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Лондоне проукраинские активисты захватили особняк Дерипаски


14:05
В Лондоне проукраинские активисты захватили особняк ДерипаскиФото: yugopolis.ru

В центре столицы Великобритании группа активистов проникла в особняк, который принадлежит российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, передает Daily Mail.

На фасаде дома можно было увидеть баннеры с лозунгами в поддержку Украины, сообщает газета и публикует соответствующие фото.

Активистам удалось проникнуть в особняк Олега Дерипаски, расположенный в самом центре Лондона, в ночь на понедельник, 14 марта. Неизвестные после этого растянули на балконе здания различные вывески. Судя по надписям, захватчики утверждали, что "собственность была освобождена".

В полиции британской столицы подтвердили факт подобного проявления вандализма. По официальным данным, сигнал в правоохранительные органы поступил вскоре после 01:00 по местному времени (04:00 по Москве). Прибывшие на площадь Белгрейв полицейские установили, что внутри здания находятся несколько человек. Проникнув внутрь, они вывесили баннеры из окон помещений на верхнем этаже особняка.

Сотрудники полиции Лондона продолжают оставаться на месте происшествия, отметили представители местных властей.

Принадлежащий Дерипаске особняк - один из наиболее дорогостоящих в столице королевства. Авторы Daily Mail напомнили, что российскому предпринимателю принадлежит также объект недвижимости в Уэйбридже (юго-восточное графство Суррей). В минувшем январе владелец решил его продать, но после включения бизнесмена в санкционный список Лондона с ним отказалась сотрудничать консалтинговая группа Knight Frank. Ранее предполагалось, что она будет подыскивать потенциальных покупателей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 157

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Названы страны, куда туристы из РФ могут отправиться с картами «Мир»Названы страны, куда туристы из РФ могут отправиться с картами «Мир»
В Подмосковье простились с бывшим солистом «Отпетых мошенников» Томом ХаосомВ Подмосковье простились с бывшим солистом «Отпетых мошенников» Томом Хаосом
Во Франции полиция застрелила мужчину с ножом в пункте помощи УкраинеВо Франции полиция застрелила мужчину с ножом в пункте помощи Украине
Под Омском при пожаре погибли трое взрослых и ребенокПод Омском при пожаре погибли трое взрослых и ребенок
На территории Амурского ГХК произошла массовая дракаНа территории Амурского ГХК произошла массовая драка

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru