Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Номинированному на «Оскар» российскому режиссеру не дали визу

20.3.2022 11:07

Фото: rtr-vesti.ru



Режиссер анимационного кино Антон Дьяков, мультфильм которого "Боксбалет" номинирован на престижную премию "Оскар", не сможет поехать в Соединенные Штаты, чтобы присутствовать на церемонии объявления победителей.



По его словам, не удалось получить американскую визу, передает ТАСС.



Антон Дьяков не сможет присутствовать на торжественном мероприятии, которое состоится в США уже 27 марта. Режиссер рассказал об этом на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино, организованного в Суздале. По словам Дьякова, власти Соединенных Штатов отказались оформлять для него визу. Учитывая, что в России американские консульства уже довольно давно закрыты, запрос был подан на территории другой страны. Однако после этого не последовало никаких приглашений на собеседование или других сообщений, пояснил режиссер.



Говоря о своих эмоциях, режиссер признался, что "обиды нет", и жалость в его адрес является сейчас не самым приятным чувством. Как отметил Дьяков, "многие люди находятся в экстремальных условиях", и он не собирается "ныть".



На фестивале в Суздале режиссер презентовал свой новый проект - анимационную короткометражку под названием "Горю!".



Напомним, о том, что российский короткометражный мультфильм попал в шорт-лист американской кинематографической премии "Оскар", стало известно в конце прошлого года. Продолжительность ленты, которая рассказывает о любовной истории боксера и балерины, составляет около пятнадцати минут. За победу в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" первоначально боролись более восьмидесяти лент, однако в шорт-лист вошли лишь пятнадцать из них.



Автор: Злата Богатова

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