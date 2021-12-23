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В шорт-лист премии «Оскар» вошел мультфильм из России
23.12.2021 11:22
Фото: devsday.ru
Российский короткометражный мультфильм попал в шорт-лист американской кинематографической премии "Оскар".
Продолжительность ленты, которая рассказывает о любовной истории боксера и балерины, составляет около пятнадцати минут.
Мультипликационная картина режиссера Антона Дьякова выдвинута в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм", сообщает ОТР. За победу первоначально боролись более восьмидесяти лент, однако в шорт-лист вошли лишь пятнадцать из них.
Выдвинутая российским оскаровским комитетом картина "Разжимая кулаки" Киры Коваленко в короткий список не попала. Предполагалось, что лента может быть представлена в номинации "Лучший иностранный фильм". В этом году в данной категории в шорт-лист включены картины, снятые в разных странах Европы, а также Иране, Мексике, Панаме и Японии.
Ранее знаменитый японский аниматор Хаяо Миядзаки подтвердил, что продолжает работу над своим последним мультипликационным проектом. В интервью газете The New York Times он отметил, что фильм снимает основанная им совместно с Исао Такахатой анимационная студия Studio Ghibli. Картина будет называться "Как поживаете?" (яп. Kimitachitachi wa do ikiru ka), в судьбе главного героя большую роль сыграла одноименная книга, написанная Гэндзабуро Есино.
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